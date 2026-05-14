ตร.รวบคาขนส่งอาเขตเชียงใหม่!1 หญิง 2 ชายชาวตรัง หอบยาบ้า 1,800,000 เม็ด จ่อขึ้นรถทัวร์ล่องกรุง

เชียงใหม่ – ตำรวจแม่ปิง รวบคาสถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่..1 หญิง 2 ชายชาวตรัง กล้าเกินพิกัด หอบเป้-ลากกระเป๋า ซุกยาบ้าล็อตใหญ่ถึง 1,800,000 เม็ด จ่อขึ้นรถทัวร์จากเชียงใหม่ล่องเข้ากรุง
วันนี้(14 พ.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ปิง ภ.จว.เชียงใหม่ บูรณาการร่วมหน่วยเกี่ยวข้อง จับกุมผู้ต้องหา 3 คน พร้อมของกลางยาบ้าประมาณ 1,800,000 เม็ด ที่ขนขึ้นรถทัวร์ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อาเขต 3 ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อ เวลาประมาณ 07.30 น.ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร สภ.แม่ปิง ได้รับแจ้งเหตุว่าเจ้าหน้าที่ขนส่งอาเขตพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายยาเสพติดในกระเป๋าโดยสาร ของผู้ต้องสงสัย 3 ราย จึงได้แจ้งสายตรวจเขต, ร้อยเวร20, ร้อยเวร30 และชุดสืบสวน เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบ ผู้ต้องหาชาวจังหวัดตรัง 3 ราย เป็นชาย 2 หญิง 1 คน ทราบชื่อภายหลังคือ 1. นายณัฐพล อายุ 26 ปี อยู่ ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง 2. นายสุรศักดิ์ อายุ 43 ปี อยู่ ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา และ 3. น.ส.เพ็ญมณี อายุ 23 ปี อยู่ ต.บางรัก อ.เมืองตรัง
และเมื่อขอทำการตรวจค้นกระเป๋าเดินทาง ซึ่งมีทั้งกระเป๋าล้อลาก-เป้สะพายหลัง ก็พบซุกซ่อนยาเสพติด (ยาบ้า)จำนวนประมาณ 1.8 ล้านเม็ดดังกล่าว จึงจับกุมตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดี และขยายผลตามกฎหมาย