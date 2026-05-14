(คลิป)อ้าง GPS นำ!สิงห์ 6 ล้อติดตู้เย็นขับขึ้นสะพานรัษฎา-แลนด์มาร์ก 100 ปีลำปาง รถชนคานสะพานร้าวเสี่ยงถล่ม

ลำปาง – อ้าง GPS นำทาง..สิงห์รถบรรทุก 6 ล้อตู้เย็นบรรทุกไก่สด ขับขึ้นสะพานรัฐฎา สะพานเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี แลนด์มาร์กของลำปางเมืองรถม้า แต่รถสูงเกิน-ชนคานสะพานฯแตกร้าว ผู้ต้องต้องสั่งตรวจโครงสร้างด่วนหวั่นคานถล่ม เบื้องต้นเทศบาลฯเตรียมปิดซ่อม 7 วัน พร้อมเร่งหามาตรการป้องกันเกิดเหตุซ้ำ
วันนี้(14 พ.ค.) คนขับรถบรรทุก 6 ล้อห้องเย็นคันหนึ่ง ได้ขับข้ามสะพานรัษฎาภิเศก หรือ “สะพานขาว” สะพานเก่าแก่ว่า100ปีของจังหวัดลำปาง แต่ด้วยตู้ห้องเย็นที่สูงเกินทำให้ชนเข้ากับคานสะพานจนเกิดรอยร้าวขนาดใหญ่ ซึ่งล่าสุด นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานดังกล่าวอย่างเร่งด่วน
ซึ่งพบว่าคานสะพานบริเวณจุดเกิดเหตุมีรอยแตกร้าวและได้รับความเสียหาย เจ้าหน้าที่วิศวกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบโครงสร้าง พร้อมวัดค่าความแข็งแรงของสะพาน เพื่อประเมินความมั่นคงของโครงสร้างทั้งหมด เนื่องจากสะพานแห่งนี้ถือเป็นสะพานประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดลำปาง มีอายุกว่า 100 ปี และเป็นแลนด์มาร์กสำคัญกลางเมือง
เบื้องต้น เทศบาลนครลำปาง เตรียมปิดการใช้งานสะพานรัษฎาภิเศกชั่วคราวประมาณ 7 วัน เพื่อเร่งซ่อมแซมคานสะพานที่ได้รับความเสียหาย โดยอาจเริ่มปิดสะพานในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ ไปจนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร
ทั้งนี้ก่อนหน้านี้เทศบาลนครลำปางมีแผนปรับปรุงสะพานรัษฎาภิเศกอยู่ก่อนแล้ว ภายใต้งบประมาณราว 15 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนออกแบบและจัดหาผู้รับดำเนินการ โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้เน้นย้ำให้คงรูปแบบดั้งเดิมของสะพานไว้ให้มากที่สุด เพื่ออนุรักษ์สะพานประวัติศาสตร์แห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชุมชนกาดกองต้า แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด
นายวิวัฒน์ ยังเปิดเผยอีกว่า ที่ผ่านมาสะพานรัษฎาภิเศกเคยเกิดอุบัติเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายครั้ง ทั้งรถบรรทุก รถกระบะยกสูง และรถขนส่งสินค้าที่ขับชนคานสะพาน จนทำให้โครงสร้างได้รับความเสียหายอยู่บ่อยครั้ง จึงจำเป็นต้องเร่งหามาตรการป้องกันอย่างจริงจังในระยะยาว
เบื้องต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมหารือเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันเพิ่มเติม ทั้งการติดตั้งป้ายเตือนความสูง การจำกัดเส้นทางรถบรรทุกขนาดใหญ่ รวมถึงการทำสัญลักษณ์เตือนก่อนขึ้นสะพาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ และรักษาสะพานประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดลำปางให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ต่อไป