ระทึก! ช้างป่าดงใหญ่ 3 ตัวบุกชุมชน ปธ.เครือข่ายฯนำทีมเข้าผลักดัน โดนช้างกระทืบ-งาแทงซ้ำดับสลด

บุรีรัมย์ - ช้างป่าดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์ 3 ตัวบุกเข้าไปหากินผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน ประธานเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่านำทีมออกผลักดัน ถูกช้างป่ากระทืบศรีษะ ท้อง งาแทงลำตัวแขนดับสลด ภรรยาเชิญวิญญาณกลับบ้าน หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเผยมีอาสาและชาวบ้านถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตแล้ว 18 ราย กำชับเพิ่มความระมัดระวัง
เมื่อเวลาประมาณ 04.00 น. (14 พ.ค.69) นายสมส่วน รักสัตย์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับแจ้งว่า นายวีระ ราชวงษ์ อายุ 66 ปี ประธานเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าดงใหญ่ ถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตในหมู่บ้านคลองหินลาด หมู่ 9 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแพทย์เวรฯ โรงพยาบาลโนนดินแดง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบร่าง นายวีระ ราชวงษ์ ประธานเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าดงใหญ่ นอนเสียชีวิตอยู่ใกล้กับบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในสภาพศีรษะเกือบเละ ท้อง ลำตัว และแขนมีแผลฉกรรจ์ คาดว่าน่าจะถูกช้างป่าเหยียบศีรษะ กระทืบลำตัว และใช้งาแทงที่แขน ใกล้กับพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มคว่ำอยู่สันนิษฐานว่า หลังจากทำร้ายนายวีระ จนเสียชีวิตแล้วก็จะเดินชนรถจักรยานยนต์จนล้มด้วย
จากการสอบถามเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่า ให้ข้อมูลว่า ก่อนเกิดเหตุช่วงประมาณ 2 ทุ่ม คืนวันที่ 13 พ.ค.69 นายวีระ ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายเฝ้าระวังช้าง ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างป่า 3 ตัว เข้ามาในชุมชนหากินและทำลายผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านในหมู่บ้าน ชาวบ้านกลัวจะได้รับอันตราย จึงได้ออกไปตรวจสอบ พร้อมประสานเครือข่ายฯ ประมาณ 7 – 8 คน ร่วมออกผลักดันช้างป่าทั้ง 3 ตัว กลับคืนสู่ป่า แต่ช่วงเที่ยงคืนได้รับแจ้งว่าช้างป่าเข้ามาชุมชนอีก จึงได้ร่วมกับเครือข่ายออกไปผลักดันช้างอีกรอบ กระทั่งช่วงประมาณตี 4 วันที่ 14 พ.ค.69 ระหว่างทำการผลักดันช้างป่าอยู่ นายวีระ บังเอิญ ไปเจอกับช้างป่าในระยะกระชั้นชิด จนโดนช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตดังกล่าว
ขณะที่ภรรยา และญาติ ได้นิมนต์พระไปทำพิธีเรียกดวงวิญญาณ ผู้เสียชีวิตจากจุดเกิดเหตุกลับบ้านตามความเชื่อ โดยร่างถูกตั้งประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
สอบถามนางกาหลง ราชวงษ์ อายุ 58 ปี ภรรยาผู้ตาย ระบุว่า สามีเป็นประธานเครือข่ายผลักดันช้างป่า เวลาได้รับแจ้งว่ามีช้างป่าเข้ามาหากินทำลายพืชไร่ของชาวบ้าน สามีจะนำเครือข่ายออกไปผลักดันตลอด คืนเกิดเหตุสามีออกไปผลักดันถึง3 รอบ แต่รอบที่สามสามีน่าจะบังเอิญไปเจอช้างป่าแบบกระชั้นชิด จึงถูกช้างป่าทำร้าย เสียใจมากที่สูญเสียสามี แต่ก็ภูมิใจที่สามีได้เสียสละเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมมาตลอด ส่วนปัญหาช้างป่าก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการเฝ้าระวังป้องกันเพิ่มขึ้น
ด้าน นายมานัส เยี่ยมรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 (เสื้อน้ำเงินคอกลม) บอกว่า ช่วงนี้มีช้างป่าเข้ามาในหมู่บ้านบ่อยมาก ในหมู่บ้านมีทีมเฝ้าระวังช้างป่า 14 คน ผู้ตายเป็นประธานกลุ่ม คืนเกิดเหตุช้างป่า 3 ตัว ได้เข้ามาในหมู่บ้านช่วงประมาณสองทุ่ม ก็ได้ร่วมกันผลักดันออกไปแล้ว จนกระทั่งเวลาเที่ยงคืนก็ออกไปไล่ช้างอีกรอบหนึ่ง ต่อมาในช่วงเช้าได้ทราบว่ามีช้างเข้ามาอีกตนก็พยายามโทรหาผู้ตาย แต่ผู้ตายก็ไม่รับสายจนกระทั่งมีคนโทรศัพท์บอกว่าช้างทำร้ายชาวบ้านตาย พอไปดูก็พบว่าเป็นประธานอาสาเฝ้าระวังช้างป่าที่เสียชีวิต จึงได้รายงานให้หน่วยงานทราบ
ขณะที่ นายสมส่วน รักสัตย์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ได้กล่าวภายหลัง เดินทางไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตว่า จากการรายงานจากชุดเฝ้าระวังช้างป่า ว่ามีช้างเข้ามาในหมู่บ้านในช่วงสองทุ่ม และทำการผลักดันออกไปแล้ว จากนั้นช่วงเที่ยงคืนก็ได้เข้ามาอีก ก็ทำการผลักดันออกไปอีก จนกระทั่งในช่วงตีสี่ได้เข้ามาอีกจำนวนสองถึงสามตัว ผู้ตายเป็นประธานเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่า ได้ออกไปดูช้างป่าอีก แต่รอบนี้น่าจะเจอช้างป่ากระชั้นชิดจึงถูกทำร้ายเสียชีวิต
จากข้อมูลทราบว่า อำเภอโนนดินแดง มีผู้เสียชีวิตจากช้างป่าทำร้ายแล้ว 18 ราย ซึ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสาร รายงานกรมอุทยานฯ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่และเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน เนื่องจากปัจจุบันช้างป่ายังคงออกหากินใกล้พื้นที่ชุมชนบ่อยขึ้น