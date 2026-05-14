ชาวบ้านผวา ปลาหมอคางดำ โผล่ชายฝั่งทะเลพัทยา- สะพานปลานาเกลือ ประมงอำเภอตรวจสอบยังไม่พบ

ศูนย์ข่าวศรีราชา – ชาวบ้านผวา ปลาหมอคางดำ โผล่ชายฝั่งทะเลพัทยา- สะพานปลานาเกลือ ทำเจ้าหน้าที่ประมงต้องเร่งลงตรวจสอบ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหาพบสามารถจับนำกลับไปบริโภคได้ไม่ควรปล่อยกลับทะเลเพื่อช่วยจับลดการแพร่ระบาด
จากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ได้มีการรายงานว่า พบ ปลาหมอคางดำ ในท้องทะเลเมืองพัทยา จน ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งประสานไปยัง สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี เพื่อให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนนั้น
ล่าสุดในวันนี้ ( 14 พ.ค.) นางมยุรี ณ พัทลุง ประมงอำเภอบางละมุง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณสะพานปลานาเกลือ หลังได้รับแจ้งจากชาวประมงในพื้นที่ว่าพบ ปลาหมอคางดำ บริเวณดังกล่าวรวมทั้งในพื้นที่ชายหาดพัทยา เมื่อ 2 วันก่อน พร้อมเผยว่าจากการตรวจสอบในวันนี้ ไม่ปรากฏว่ามี ปลาหมอคางดำ แต่อย่างใด
ทั้งนี้ ปลาหมอคางดำ เป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่สามารถอาศัยอยู่ได้ในพื้นที่น้ำกร่อยบริเวณชายฝั่งแต่ยังไม่พบในเขตทะเลลึก แต่ในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำจืดไหลลงสู่ทะเล อาจเป็นปัจจัยเอื้อต่อการกระจายตัวของปลา เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยมีรายงานการพบปลาชนิดดังกล่าวบริเวณปากคลองบางละมุง กระทั่งสถานการณ์ได้เงียบไปช่วงหนึ่ง และล่าสุดได้กลับมาพบอีกครั้งในพื้นที่ชายฝั่งพัทยา
อย่างไรก็ตามขอฝากประชาสัมพันธ์มายังประชาชนว่า หากพบหรือจับปลาหมอคางดำ ได้สามารถนำกลับไปประกอบอาหารหรือแปรรูปเพื่อบริโภคได้เช่นกัน และหากพบเป็นปลาขนาดเล็กที่ไม่นำไปใช้ประโยชน์ ขอให้ประชาชนทำลายทันที และหลีกเลี่ยงการปล่อยกลับลงทะเลหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อช่วยควบคุมและลดการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์ดังกล่าวในระบบนิเวศชายฝั่งอย่างยั่งยืน
ส่วนชาวบ้านที่มาหาปลาบริเวณดังกล่าวบอกว่า แต่เมื่อ 2 วันก่อนขณะออกมาตกปลาตามปกติ ได้เห็น ปลาหมอคางดำ หลายฝูงพากันแวกว่ายอยู่ในทะเล กระทั่งนำแหมาหว่าน จนได้ปลาหมอคางดำเป็นจำนวนมากนำไปตากแดดเป็นปลาแดดเดียวเพื่อเก็บไว้รับประทาน ก่อนแจ้งทางให้เจ้าหน้าที่ประมงอำเภอ ได้รับทราบ