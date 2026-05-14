ภาคประชาชนร้อง “อนุทิน” บี้ "ทักษิณ" จ่ายภาษีขายหุ้นชินฯ 1.7 หมื่นล้าน หากเฉยเจอ ม.157

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคพลเมือง จ.ขอนแก่น ยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ร้องนายกรัฐมนตรี เรียกเก็บภาษีขายหุ้นชินคอร์ปให้คนใกล้ชิด จากนายทักษิณ ชินวัตร หลังศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ชำระภาษี 17,629 ล้านบาท ย้ำให้เวลา 1 เดือน หากไม่ทำจะยื่นเอาผิดมาตรา
157
วันนี้ (14 พ.ค.) ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น นายตุลย์ ประเสริฐศิลป์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคพลเมืองจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยยนายชัยชนะ ทัศนิยม ที่ปรึกษาองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นภาคพลเมือง จังหวัดขอนแก่น ยื่นหนังสือกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ขอให้เร่งรัดจัดเก็บเงินค่าภาษีจากนายทักษิณ ชินวัตร ตามคำพิพากษาศาลฎีกา เป็นเงินภาษีจำนวน 17,629 ล้านบาท เพื่อให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น นำเรื่องส่งต่อไปยังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการเพื่อนำเงินจำนวนดังกล่าว มาใช้บริหารประเทศ
นายตุลย์ ประเสริฐศิลป์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคพลเมืองจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าตามที่ศาลภาษีอากรกลางได้อ่านคำพิพากษา ที่ได้มีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีชำนัญพิเศษ (แผนกคดีภาษีอากร) โดยพิพากษาให้กรมสรรพากร เรียกเก็บเงินภาษีได้จากนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณีขายหุ้นบริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ขายหุ้นให้คนใลก้ชิด กรมสรรพากรคิดเป็นเงินภาษีที่ต้องชำระจำนวน 17,629 ล้านบาท คำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว ถือว่าคดีถึงที่สุดแล้ว นับจากวันที่มีคำพิพากษา
จากเรื่องดังกล่าวขณะนี้นายทักษิณ ชินวัตร ได้รับการพักโทษ (พักการลงโทษ) ตามเงื่อนไขนักโทษเด็ดขาดที่ประพฤติดี ออกจากเรือนจำคลองเปรม อยากให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ติดตามเรื่องดังกล่าวด้วย แม้ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังจะละเลยเรื่องดังกล่าว เพราะเป็นอำนาจการบริหารราชการแผ่นของนายกรัฐมนตรี ที่จะติดตามเงินจำนวนดังกล่าว มาเข้าสู่แผ่นดิน
หากนายอนุทิน ชานวีรกูล นายกรัฐมนตรียังเพิกเฉย ทางองค์กรฯจะยื่นหนังสือเอาผิดนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 157 ทันทีตามที่กฎหมายให้อำนาจ โดยจะให้เวลานายกรัฐมนตรีเป็นเวลา 1 เดือน เพราะอยากให้รักษาผลประโยชน์ของชาติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 50 และจะต้องคอยเอาผิดกับกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมสรรพากร ด้วยเช่นกัน เพราะมีส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมานายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับโทษตามมาตรา 157 มาแล้ว
ด้านนายชัยชนะ ทัศนิยม ที่ปรึกษาองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นภาคพลเมือง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ตาม ป.วิแพ่ง คู่ความคดีทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจำเลย ผู้ชนะคดีย่อมมีอำนาจหน้าที่ ซึ่งกรมสรรพากรที่จะต้องบังคับคดี ตามฟ้องอดีตนายกทักษิณ เมื่อบังคับคดีไม่ได้ก็ต้องฟ้องล้มละลาย เพราะมีหนี้สินล้นพ้นตัว หากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และกรมสรรพากรเพิกเฉย ก็จะเข้าข่าย ม.157 ด้วยเช่นกันจะต้องรับกรรมทันที เพราะไม่มีใครช่วยได้ เนื่องจากเป็นหน้าที่ต้องทำ แต่เมื่อไม่ทำก็ต้องรับกรรมไป