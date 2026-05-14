จบด้วยดี “สุรัตน์ บัณฑิตย์” ขอความเป็นธรรม “นายกเอก” เทศบาลนครบ้านสวน

สุรัตน์ บัณฑิตย์ อดีตผู้ประกอบการวิชาชีพหนังสือพิมพ์ อดีตคนเคยทำข่าว ได้ไปยื่นหนังสือขอควมเป็นธรรม จากนายกเทศมนตรีนครบ้านสวน “นายกเอก” นายฉัตรชัย อั้งลิ้ม และไปเยี่ยมเยียน ซึ่งเรื่องที่ไปพบนั้นได้รับความเป็นธรรมด้วยดี
เมื่อเช้าเวลา 08.30น.วันที่14 พฤษภาคม 2569 ณ ที่ทำการเทศบาลนครบ้านสวน ถนนพระยาสัจจานายสุรัตน์ หรือนายปัญจรัตน์ บัณฑิตย์ อดีตผู้ประกอบการวิชาชีพหนังสือพิมพ์ อดีตเจ้าของหนังสือพิมพ์เสียงตะวันออกรายวัน อดีตคนเคยทำข่าว ได้ไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม พร้อมเอกสารต่างๆ ครบครัน ที่เก็บไว้นาน 44 ปี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบจดทะเบียนสมรสกับนางสุดใจ หรือนางสุขใส บัณฑิตย์ ภริยาผู้ล่วงลับไปแล้ว พร้อมใบมรณบัตร
เมื่อทางฝ่ายกองเลขา หน้าห้องได้รับเรื่องได้นำหนังสือเอกสารต่างไปรายงานให้ “นายกเอก” นายฉัตรชัย อั้งลิ้ม ได้ทราบ ซึ่งนายกเอก แห่งเทศบาลนครบ้านสวน ได้สั่งการให้เจ้าของเรื่องให้ได้ทราบ และให้ทำงานสอบสวนเรื่องซึ่งนายสุรัตน์ ได้เตรียมไปพร้อมแล้วนั้น ในหนังสือขอความเป็นธรรม
ระหว่างรอสอบสวนเรื่องราวต่างๆ จากคนที่ดำเนินการเรื่องราว และสอบข้อมูลต่างๆแล้ว นายกเอกนั่งรอคำตอบจากเจ้าหน้าที่เทศบาลนครบ้านสวนจากฝ่ายดำเนินการอยู่ ด้วยการสนทนาพูดคุยกับนายสุรัตน์ด้วยดี ระหว่างสนทนากับนายสุรัตน์ หรือนายปัญจรัตน์นั้น นายสุรัตน์ได้แจ้งให้นายกเอกทราบว่าตัวนายสุรัตน์เองนั้นป่วย มาประมาณ 2 ปีกว่าๆ ต้องไปผ๋าตัดสมอง ซึ่งหมอเจาะศีรษะถึง 4 แผลด้วยกัน และยังต้องมานอนป่วยเป็นคนไข้ติดเตียงอีกปีกว่า ไม่ได้ออกไปใหนมาใหนเหมือนคนอื่นๆ เขา ซึ่ง นายกเอกก็พยักหน้ารับทราบ
ระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่เทศบาลดำเนินเรื่องที่ไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมให้ภริยาที่เสียชีวิตไปแล้ว 17 ปีน้น ทั้ง 2 คนนายกเอกกับนายสุรัตน์ จึงพูดคุยเรื่องสารทุกข์สุขดิบ ของกันและกัน
ต่อมาอีกสักครู่ใหญ่ๆ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครบ้านสวน พากันเดินกันมาหา 2 คณะ ทีทำงานเชื่อมโยงกัน เดินเข้ามาหาพร้อมแจ้งกับนายกเทศมนตรีเทศบาลนครบ้านสวน ว่าสอบสวนเอกสารทั้งหลายแล้ว
”เรียบร้อย”แล้วครับ เข้าใจตรงกันดีแล้ว เป็นอันว่าเรื่องยุติลงด้วยดี
“จบข่าว” .นายกเอก นายฉัตรชัย อั้งลิ้ม พูดคำพูดประโยคนี้ พร้อมหัวเราะอย่างจริงใจ
นายสุรัตน์ จึงยกมือไหว้อำลา และกล่าวว่า ขอบน้ำใจและขอบคุณ นายกเอกครับ ซึ่งการดำเนินการสอบสวนนี้ใช้เวลาประมาณ 55 นาที ด้วยทุกอย่างมีข้อมูลหลักฐานชัดเจน พร้อมทั้งใบมรณบัตรของนางสุขใส ด้วย
เมื่อเรื่องราวขอความเป็นธรรม ได้รับจากการทำงานของหน้าที่เทศบาลทีเกี่ยวข้องนั้นแล้ว
นายสุรัตน์ จึงยกมือไหว้ลานายกเอกอีกครั้ง เพื่อขอตัวกลับบ้าน ก่อนกลับ ได้สอบถามนายกเอกว่ามาทำงานกี่โมงครับนายกฯ นายกเอกตอบว่า ผมมาทำงานแต่เช้า 7 โมงทุกวัน
“จบข่าว” ด้วยดี