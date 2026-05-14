ตม.ชลบุรี เปิดยุทธการ 'ขุดรากถอนโคน' ทลายกาสิโนโป๊กเกอร์จีนเทากลางเมืองพัทยา จ่อถอนวีซ่า-เนรเทศ

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ตม.ชลบุรี เปิดยุทธการ 'ขุดรากถอนโคน' ทลายกาสิโนโป๊กเกอร์จีนเทากลางเมืองพัทยา รวบผู้เล่น 16 คนดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน” ก่อนดำเนินการเพิกถอนวีซ่าและผลักดันออกนอกประเทศต่อไป
เมื่อเวลา 23.00 น.วานนี้ ( 14 พ.ค.) พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.นภัสพงษ์ โฆษิตสุริยมณี ผกก.ตม.ชลบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุริยะ พ่วงสมบัติ ผกก.สส.บก.ตม.3 และ พ.ต.ท.ปราบดา สุขสุนทรีย์ สวญ.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 นำกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี สนธิกำลังร่สมตำรวจท่องเที่ยวพัทยา, ตำรวจ สภ.หนองปรือและฝ่ายปกครอง เข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านหรูเลขที่ 243/15 ซอยเขาน้อย ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
หลังสืบทราบว่าเปิดเป็นบ่อนกาสิโนไพ่โป๊กเกอร์ลักลอบเล่นการพนันของกลุ่มชาวจีน
จากการตรวจค้นภายในบ้านพบเป็นพูลวิลล่า สูง 2 ชั้น มีสระว่ายน้ำภายในบ้านที่ถูกดัดแปลงเป็นกาสิโนขนาดย่อมและมีรั้วรอบขอบชิด ซึ่งบริเวณชั้น 2 ของบ้านพบกลุ่มนักพนันชาวจีนกำลังล้อมวงเล่นไพ่โป๊กเกอร์กันอย่างสนุกสนาน โดยมีการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้รองรับผู้เล่นอย่างครบครัน
เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่บุกเข้าจับกุม ชาวจีนเหล่านี้ได้พากันแตกตื่นและพยายามหลบหนี โดยมีนักพนัน 3 รายกระโดดหนีออกจากหน้าต่างชั้น 2 ที่มีความสูงประมาณ 7 เมตรจนได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่จึงประสานหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์พัทยาเข้าปฐมพยาบาล ก่อนนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาล
เบื้องต้นสามารถจับกุมนักพนันชาวจีนได้ทั้งหมด 16 คนเป็นชาย 13 คน และหญิง 3 คน พร้อมตรวจยึดของกลางจำนวนมาก อาทิ โต๊ะเล่นไพ่โป๊กเกอร์ ไพ่ เก้าอี้ ชุดเหรียญชิป เครื่องนับธนบัตร เงินสดจำนวน 93,000 บาท และโทรศัพท์มือถือกว่า 20 เครื่อง
การเข้าจับกุมในครั้งนี้เป็นผบสืบเนื่องจากที่ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. มีนโยบายสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่ง “เอกซเรย์ ระดม กวาดล้าง” อาชญากรรมข้ามชาติ และกลุ่มต่างด้าวผิดกฎหมายภายในระยะเวลา 3 เดือนภายใต้ยุทธการ “ขุดราก ถอนโคน”
ซึ่ง ตม.ชลบุรี ได้ลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวอย่างต่อเนื่อง กระทั่งพบบ้านพักหลังดังกล่าวเปิดลักลอบเล่นการพนันเฉพาะกลุ่มลูกค้าวีไอพี จึงให้เจ้าหน้าที่ได้วางแผนส่งตำรวจหญิงปลอมตัวเป็นไรเดอร์นำอาหารเข้าไปส่งยังบ้านเป้าหมาย และเมื่อกดกริ่งเรียกได้ไม่นานมีชายชาวจีนออกมาเปิดประตูรั้ว เจ้าหน้าที่ที่ซุ่มสังเกตการณ์อยู่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบ
แต่ชายคนดังกล่าวพยายามส่งเสียงเตือน ทำให้นักพนันด้านบนแตกตื่นและพยายามหลบหนี โดยมีชาวจีน 3 ราย กระโดดออกจากหน้าต่างหวังเอาตัวรอด แต่สุดท้ายถูกจับกุมได้ทั้งหมด
เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนักพนันชาวจีนทั้ง 16 คนพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนด่านตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี เพื่อดำเนินคดีในข้อหา “ร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน” พร้อมดำเนินการเพิกถอนวีซ่าและผลักดันออกนอกประเทศต่อไป.