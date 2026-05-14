ระทึก! หนุ่มมีประวัติ-ต้องติดกำไลอีเอ็ม ทิ้งรถหนีด่าน จนท.ไล่จับชุลมุนปืนลั่นเจาะขาเจ็บ พบกำไลข้อเท้าหายซ้ำ

ลำปาง - ระทึกทั้งหมู่บ้าน..หนุ่มมีประวัติหมายจับติดตัว 3 หมาย ทั้งต้องติดกำไลอีเอ็ม ขับเก๋งเข้าลำปางเจอด่าน ตร.ทางหลวง พยายามวิ่งหนีเข้าหมู่บ้าน จนท.ไล่ตามจับยังพยายามแย่งปืนจนเกิดชุลมุน ปืนลั่นเจาะขาขวาเจ็บ พบข้อเท้าไร้กำไลอีเอ็มซ้ำ
พนักงานสอบสวน สภ.เกาะคา จังหวัดลำปาง ได้รับแจ้งเหตุอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจลั่นใส่ผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดบริเวณถนนภายในหมู่บ้านม่อนเขาแก้ว ซอย 9 หมู่ 4 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง ช่วงบ่ายวันที่ผ่านมา (13 พ.ค.)
เมื่อไปตรวจสอบพบคนบาดเจ็บคือ นายอนุวัตร์ อายุ 45 ปี ชาวบ้านแม่เลียง ตำบลเสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ถูกกระสุนปืนเข้าที่บริเวณต้นขาขวา ก่อนถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลเกาะคาไปก่อนหน้านั้นแล้ว
เบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุ ร.ต.อ.สยาม วงศ์สม รองสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ตั้งจุดตรวจบนถนนพหลโยธินสายสบปราบ-เกาะคา ฝั่งขาขึ้น พื้นที่ตำบลวังพร้าว กระทั่งพบรถยนต์เก๋งสีขาว ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ขับผ่านเข้ามาด้วยท่าทีมีพิรุธ
เจ้าหน้าที่จึงเรียกให้หยุดเพื่อขอทำการตรวจ ซึ่งในรถมีนายอนุวัตร์เป็นคนขับ และชายกับหญิงนั่งมาด้วยอีก 2 คน เจ้าหน้าที่จึงให้ทุกคนลงจากรถ เพื่อทำการสอบถามรายละเอียด ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจค้นรถและสอบถาม นายอนุวัตร์ได้วิ่งหนีเข้าไปในหมู่บ้านหม่อนเขาแก้ว ซอย 9
เจ้าหน้าที่จึงวิ่งติดตามไป กระทั่งเกิดการชุลมุนระหว่างเข้าควบคุมตัวนายอนุวัตร์ได้แย่งปืนของเจ้าหน้าที่จนทำให้ปืนลั่นเข้าที่ขานายอนุวัตร์จนได้รับบาดเจ็บล้มลงนอนกับพื้น ก่อนเจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมตัวไว้ได้และประสานกู้ภัยมารับตัวส่งโรงพยาบาลโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยควบคุมตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เมื่อตรวจสอบประวัติพบว่านายอนุวัตร์มีหมายจับติดตัวจำนวน 3 หมายจับ และขอประกันตัวออกมาโดยมีกำไลอีเอ็มติดที่เท้าแต่คาดว่านายอนุวัตร์จะตัดกำไรอีเอ็มทิ้งไปแล้ว
สอบถามชายและหญิงที่นั่งโดยสารมาด้วยระบุว่านายอนุวัตร์ยืมรถของป้าขับไปส่งตนไปเอารถในเมือง ซึ่งก่อนออกมาได้ดื่มกันมาก่อน เมื่อถึงจุดตรวจก็คิดว่านายอนุวัตร์จะหยุดรถให้ตรวจสอบตามปกติแต่ไม่คิดว่าจะก่อเหตุลักษณะนี้ขึ้น