สยอง! ลูกยืมเงินเพื่อนบ้านไม่ใช้คืน เจ้าหนี้ตามทวงจากแม่ไม่ได้ โมโหใช้ขวานฟันคอดับ

อุบลราชธานี - ลูกสาวแม่เฒ่าวัย 74 ปี ยืมเงินจากเพื่อนบ้าน 100,000 บาท โดยจะใช้ที่ดิน 2 ไร่ที่แม่จะแบ่งเป็นมรดกให้เป็นประกัน แต่จนแล้วจนเล่าไม่ยอมใช้คืน ส่วนที่ดินก็ถูกเจ้าหนี้รายอื่นยึดเอาไปแล้ว เจ้าหนี้รายนี้จึงตามทวงถามจากแม่แทน แต่แม่ไม่มีให้ทำให้โมโหใช้ขวานจามคอดับคาที่
วันนี้ (13 พ.ค.) ร.ต.อ.น้อย คะตะวงษ์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ได้รับแจ้งเหตุสะเทือนขวัญมีหญิงชราถูกฆาตกรรมบริเวณถนนระหว่างทางไปสำนักสงฆ์วัดเขาแสงทองเจริญ บ้านคอแลน ต.คอแลน อ.บุณฑริก จึงพร้อม พ.ต.อ.ภาคภูมิ อุดนอก ผกก.สภ.บุณฑริก พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน แพทย์เวร และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสมาคมกู้ภัยบุณฑริก เข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุอยู่บนถนนพบร่างนางสังเวียน หอมกริ่ม อายุ 74 ปี นอนจมกองเลือดเสียชีวิตในสภาพสวมเสื้อลายดอกสีขาวดำ นุ่งผ้าซิ่นสีน้ำตาล อยู่ข้างรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ สีน้ำเงิน ขาว ตรวจสอบพบแผลฉกรรจ์ถูกฟันด้วยขวานที่ลำคอจนเส้นเลือดใหญ่ขาดรวม 2 แผล โดยเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 1-2 ชั่วโมง
จากการสอบถามนางพร (นามสมมติ) อายุ 70 ปี เพื่อนบ้านที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาด้วยกันเล่านาทีระทึกว่า หลังจากทั้งคู่เสร็จจากการไปทำบุญถวายภัตตาหารพระที่วัด และคนตายพร้อมนางพรขี่รถจะกลับบ้าน มีนายศักดิ์กรี พรมวงษ์ อายุ 52 ปี ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านในหมู่บ้านเดียวกัน และมาเลี้ยงควายอยู่ข้างถนน ได้ออกมายืนขวางถนนแล้วถามถึงเรื่องหนี้สินที่ลูกสาวนางสังเวียนยืมไปจำนวน 100,000 บาท แล้วไม่ยอมใช้คืน
นายศักดิ์กรียังพยายามทวงถามเรื่องที่ดินที่จะนำมาค้ำประกันหนี้ แต่เมื่อได้รับคำตอบจากคนตายว่าไม่มีแล้ว เพราะถูกเจ้าหนี้รายอื่นยึดไปแล้ว ทำให้นายศักดิ์กรีโมโหชักเอาขวานที่พกมาฟันเข้าที่ลำคอนางสังเวียนจนล้มฟุบลงพร้อมกับรถ ก่อนที่นายศักดิ์กรีจะเข้ามาใช้ขวานเล่มเดียวกันฟันซ้ำไปที่คอนางสังเวียนเป็นแผลที่สองจนเสียชีวิตคาที่ หลังเกิดเหตุนางพร เพื่อนบ้านได้วิ่งหนีออกจากที่เกิดเหตุไปบอกเพื่อนบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ภัย แต่นางสังเวียนได้เสียชีวิตไปแล้ว
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ตามจับตัวนายศักดิ์กรีที่หลบหนีกลับบ้านพัก พร้อมนำตัวไปทำแผนและชี้จุดทิ้งขวานของกลางในแอ่งน้ำห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง 30 เมตร
นายศักดิ์กรีรับสารภาพด้วยความแค้นระบุว่า เมื่อปี 2567 นางลำมูล ลูกสาวผู้ตายทยอยมายืมเงินเก็บทั้งชีวิตของตนไป 100,000 บาท โดยสัญญาจะให้ที่ดิน 2 ไร่เป็นหลักประกัน แต่ผ่านมากลับบิดพลิ้ว ไม่ยอมชดใช้เงินคืน และไม่นำที่ดินที่จะใช้ค้ำประกันมามอบให้
แม้จะมีการไกล่เกลี่ยที่บ้านกำนันให้ผ่อนหนี้คืนเดือนละ 1,000 บาทแล้วก็ไม่ทำตาม เช้านี้ตนพาควายมาเลี้ยงแล้วเจอผู้ตายพอดี จึงเรียกให้หยุดรถถามเรื่องแบ่งที่ดินเพื่อจบหนี้ แต่ถูกปฏิเสธจนมีปากเสียง ด้วยความรู้สึกว่าตนเองยากจนแล้วยังถูกเอาเปรียบ จึงบันดาลโทสะใช้ขวานที่พกติดตัวมาจามคอนางสังเวียนจนตาย ก่อนจะกลับไปรอมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ที่บ้านของตนเอง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาคุมตัวไปดำเนินคดี
ด้านนางลำมูล ลูกสาวของผู้ตายได้เปิดใจทั้งน้ำตาว่า เรื่องนี้แม่ของตนไม่เกี่ยวข้องด้วย ตนได้ยืมเงินนายศักดิ์กรีมาจริงเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และเคยรับปากจะใช้ที่ดินมรดกส่วนของตนที่แม่แบ่งให้เป็นหลักค้ำประกัน แต่ที่ดินแปลงดังกล่าวก็ถูกเจ้าหนี้รายอื่นยึดไปก่อนหน้านี้แล้ว ทำให้นายศักดิ์กรีไม่พอใจและตามข่มขู่ตนอยู่บ่อยครั้งเพื่อให้ชดใช้หนี้คืน
ล่าสุดเพิ่งไปตกลงกันจะผ่อนใช้ให้เดือนละ 1,000 บาท แต่ช่วงนี้เป็นหน้าปิดกรีดยางพาราที่ทำอยู่ ทำให้ตนไม่มีเงินไปใช้หนี้ จนนายศักดิ์กรีมาก่อเหตุขึ้น พร้อมอยากขอความเป็นธรรมให้แม่ที่มีข่าวในโซเชียลว่าแม่เป็นคนกู้แล้วหนี เพราะความจริงแล้วแม่ไม่เคยรู้เห็นหรือยืมเงินนายศักดิ์กรีแม้แต่บาทเดียว มีแต่ตนเป็นคนไปยืมมาเอง