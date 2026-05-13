บุกทลายบ่อนไก่ดำเนินสะดวก รวบเซียนพนัน 45 คน ยึดไก่ชน-อุปกรณ์เพียบ

ราชบุรี - ตำรวจ-ฝ่ายปกครองสนธิกำลังกว่า 50 นาย ปิดล้อมบ่อนไก่กลางสวนมะพร้าว จับนักพนันได้ 45 ราย ตั้งข้อหาลักลอบเล่นการพนันชนไก่ ภายในพื้นที่หมู่ 7 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก
วันนี้( 13 พ.ค.) พ.ต.อ.ภูภณ ทัพเจริญ ผกก.สภ.ดำเนินสะดวก นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ดำเนินสะดวก ร่วมกับตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) และฝ่ายปกครองอำเภอดำเนินสะดวก รวมกว่า 50 นาย บุกเข้าทลายบ่อนไก่ภายในพื้นที่หมู่ 7 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก
ในที่เกิดเหตุพบกลุ่มเซียนพนันกำลังล้อมวงเชียร์ไก่ชนอยู่ในสังเวียน เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ต่างแตกฮือวิ่งหลบหนีเหมือนผึ้งแตกรัง เจ้าหน้าที่จึงกระจายกำลังติดตามจับกุม สามารถควบคุมตัวนักพนันได้รวม 45 คน ขณะที่บางส่วนอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปได้ เนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้ร่องสวนมะพร้าว
จากการตรวจค้น พบของกลางประกอบด้วย ไก่ชน 8 ตัว สุ่มไก่ 10 อัน สังเวียนไก่ เก้าอี้ สมุดจดบันทึก และอุปกรณ์การเล่นพนันอีกหลายรายการ จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.ดำเนินสะดวก ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันชนไก่โดยไม่ได้รับอนุญาต
เจ้าหน้าที่ระบุว่า การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากการสืบทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวลักลอบเปิดให้มีการชนไก่ และมีเซียนพนันจากหลายพื้นที่เดินทางมาเล่นพนันอย่างต่อเนื่อง จึงวางแผนประสานกำลังเข้าปิดล้อมและจับกุมได้ในที่สุด.