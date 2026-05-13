ตำรวจยังคุมเข้ม “หมิงเฉิน ซัน” ขณะเข้ารักษาตัวในรพ.อาการล่าสุดรู้สึกตัวดีแต่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​-  ตำรวจ- เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยา ยังคุมเข้ม “หมิงเฉิน ซัน” ชาวจีนซุกคลังแสง ขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอาการชักเกร็ง เผยขณะนี้รู้สึกตัวดีแต่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ รอผลตรวจหาสารพิษในเลือด

จากกรณีที่เมื่อช่วงค่ำวันนี้ 11 พ.ค. 2569 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เรือนจำพิเศษพัทยา ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้นำตัว นายหมิงเฉิน ซัน ผู้ต้องหาชาวจีนคดีซุกระเบิดซีโฟร์ และอาวุธสงครามจำนวนมากส่งโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ หลังเกิดอาการชักเกร็งระหว่างถูกนำตัวเข้าสู่ระบบคัดกรองนักโทษเรือนจำพิเศษพัทยา

โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางละมุง กว่า 10 นายคอยดูแลความปลอดภัยที่บริเวณ​ด้านหน้าโรงพยาบาล​ฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ร่วมควบคุมตัวขณะเข้ารับการรักษาตั้งแต่บริเวณด้านล่าง จนถึงชั้น 2 ของโรงพยาบาล​ฯ นั้น


ล่าสุดในวันนี้ (13 พ.ค.) ผู้​สื่อข่าว​ได้รับการเปิดเผยข้อมูลว่า  แพทย์โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ ได้ชี้แจงไปยังเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ พร้อมลำดับเหตุการณ์ทางการแพทย์ตั้งแต่รับตัว นายหมิงเฉิน ซัน เข้าทำการรักษาเมื่อวันที่ 11พ.ค.ที่ผ่ามาว่า  แพทย์ได้ทำการเจาะเลือด เอกซเรย์ปอด และทำ CT ที่สมอง เพื่อหาความผิดปกติที่เกิดขึ้น


โดยในเบื้องต้น แพทย์สันนิษฐานว่า ผู้ต้องขังได้รับประทานยาประจำตัวเกินขนาด และแพทย์ได้ทำการใส่สายยางทางจมูกเพื่อล้างระบบทางเดินอาหาร และยังพบของเหลวสีฟ้าในร่างกายจึงได้ทำการฉีดยาต้านพิษ ส่งผลให้ผู้ต้องขังเริ่มขยับตัวและมีปฏิกิริยาตอบสนองดีขึ้น


ส่วนอาการล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2569 ผู้ต้องขังรู้สึกตัวดีและสามารถปฏิบัติตามคำสั่งทางการแพทย์ได้ แต่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และยังไม่สามารถถอดออกได้ ส่วนการรับประทานอาหาร ยังคงต้องให้สารอาหารเหลวผ่านสายยางทางจมูก

ขณะที่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ผลตรวจสารเสพติด ผลการตรวจปัสสาวะ ไม่พบสารเสพติดทุกประเภท ทางโรงพยาบาลฯจึงได้ส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจวิเคราะห์โดยละเอียดทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจกลุ่มสาร alcohol ,Benzodiazepine ,ยาฆ่าแมลง เป็นต้น

โดยคาดว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายในวันศุกร์นี้ หรือสัปดาห์หน้า






ตำรวจยังคุมเข้ม "หมิงเฉิน ซัน" ขณะเข้ารักษาตัวในรพ.อาการล่าสุดรู้สึกตัวดีแต่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
