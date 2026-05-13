อุทาหรณ์ซื้อยาย้อมผมออนไลน์ หนุ่มราชบุรีแพ้รุนแรงถึงขั้นหัวเน่า น้ำเหลืองไหล

ราชบุรี – เจ้าของร้านข้าวต้มปลาดังเมืองราชบุรี โพสต์เตือนภัยหลังใช้ยาย้อมผมไม่มี อย. จากออนไลน์ แพ้หนักศีรษะอักเสบ น้ำเหลืองไหล พบสินค้าไม่มีการจดแจ้ง
กลายเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยสำหรับผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ความงามจากออนไลน์ หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เล่าประสบการณ์แพ้ยาย้อมผมอย่างรุนแรง จนต้องพันผ้าก๊อซทั้งศีรษะ โดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ออกไปจำนวนมาก
ล่าสุด วันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบ นายพิชิต แซ่ตั้น อายุ 44 ปี เจ้าของร้านข้าวต้มปลาชื่อดังในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ซึ่งยังคงต้องพันผ้าก๊อซสีขาวบริเวณศีรษะ เนื่องจากมีน้ำเหลืองไหลซึมตลอดเวลา
นายพิชิต เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุได้เห็นโฆษณาขายยาย้อมผมในแอปพลิเคชันติ๊กต็อก ระบุว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ราคาไม่แพง จึงสั่งซื้อมาทดลองใช้ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ใช้เวลาย้อมประมาณ 5 นาทีเฉพาะบริเวณโคนผมด้านหน้าและจอน จากนั้นล้างออกตามปกติ
แต่เช้าวันรุ่งขึ้นกลับรู้สึกหน้าตึงและมีของเหลวไหล จึงส่องกระจกพบว่าบริเวณโคนผมมีอาการแดง บวม และมีน้ำเหลืองไหล คาดว่าแพ้ยาย้อมผม จึงซื้อยามารับประทานและสระผมด้วยแชมพูเด็ก แต่อาการไม่ดีขึ้นและเริ่มบวมหนัก จึงไปพบแพทย์ แต่ไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์ได้ เนื่องจากไม่ทราบว่าสารที่แพ้คืออะไร เพราะบนซองผลิตภัณฑ์ไม่มีภาษาไทยระบุ
ต่อมาได้ปรึกษาเพื่อนและไปร้องเรียนที่สาธารณสุข ซึ่งตรวจสอบพบว่ายาย้อมผมยี่ห้อดังกล่าวไม่ได้จดแจ้งและไม่มีเลข อย. จึงไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สภ.เมืองราชบุรี และพยายามติดต่อผู้ขาย แต่ได้รับคำตอบเพียงว่าเป็นอาการแพ้ทั่วไป ก่อนที่ผู้ขายจะเงียบหายไป
นายพิชิต กล่าวฝากเตือนผู้บริโภคว่า ควรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้รอบคอบก่อนสั่งซื้อ แม้จะอ้างว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติก็อาจโฆษณาเกินจริง พร้อมยอมรับว่าโชคดีที่น้ำยาไม่เข้าตา เพราะเพียงหยดลงที่ขาก็ยังทำให้เกิดแผลไหม้ได้ หากเข้าตาอาจถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นได้.