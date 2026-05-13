เชียงใหม่อัญเชิญ "พระเจ้าฝนแสนห่า" ประดิษฐานวัดเจดีย์หลวงจัดงานประเพณีบูชาเสาอินทขีลประจำปี 69

เชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่ามาประดิษฐาน ณ วัดเจดีย์หลวงฯ ในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2569 ระหว่าง 13-19 พ.ค. 69
วันนี้ (13 พ.ค. 69) นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธคันธาราษฎร์ หรือพระเจ้าฝนแสนห่า พร้อมด้วยเครื่องสักการะ ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก เคลื่อนขบวนออกจากวัดช่างแต้มด้วยริ้วขบวนแบบล้านนาอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2569 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธี
ทั้งนี้ ทุกปีจังหวัดเชียงใหม่จะมีพิธีสักการบูชาเสาอินทขีลหรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลให้แก่ชาวบ้านชาวเมือง รวมทั้งผู้ที่ทำการเกษตรที่ต้องการให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล จึงได้อัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่าอันเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ที่ผู้คนในเชียงใหม่เชื่อว่าสามารถบันดาลให้ฝนตก มาเป็นประธานในขบวนแห่รอบเมืองให้ประชาชนได้สรงน้ำบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต และเมื่อสิ้นสุดงานประเพณีใส่ขันดอกแล้ว ก็จะอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่ากลับมาที่วัดช่างแต้มดังเเดิม
ในแต่ละปีจะมีการอัญเชิญพระเจ้าแสนห่าออกจากวัดช่างแต้มไปให้ศรัทธาสาธุชนได้สักการะกราบไหว้ภายนอกวัดเพียง 2 ครั้งเท่านั้น คือ การแห่ขบวนสรงน้ำพระในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ หรืองานสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ และอีกครั้งคือ งานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ที่เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรก
สำหรับพุทธศาสนิกชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถมาร่วมทำบุญประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2569 ได้ตั้งแต่วันที่ 13-19 พ.ค. 69 ช่วงเวลา 06.00-24.00 น. ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่