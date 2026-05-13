ตร.เขาย้อยรวบ 3 หนุ่มเลือดร้อน ฟันแรงงานเมียนมาบาดเจ็บ สารภาพปมทะเลาะ ไม่ได้ขอเงิน

เพชรบุรี – ตำรวจตามจับผู้ก่อเหตุทำร้ายหนุ่มเมียนมา กลางทุ่งนาเพชรบุรี รับสารภาพลงมือจริง อ้างปมโวยวาย-ขว้างมะพร้าวใส่ ก่อนบันดาลโทสะใช้มีดฟัน
จากกรณีเกิดเหตุชายชาวเมียนมา 2 ราย ถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดแทงและฟันได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดบริเวณกลางทุ่งนา หมู่ 3 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยผู้บาดเจ็บอ้างว่าถูกวัยรุ่นเข้ามาขอเงิน เมื่อไม่ให้จึงถูกทำร้ายก่อนหลบหนีไป เมื่อวันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา
ล่าสุดวันนี้( 13 พ.ค.) ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เขาย้อย นำโดย พ.ต.ท.พรม แก้วพรายตา รอง ผกก.สส.สภ.เขาย้อย พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ สามารถติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุได้ 3 ราย ประกอบด้วย นายเอ อายุ 17 ปี นายบี อายุ 16 ปี สองพี่น้องชาวไทย และนายซี ชาวเมียนมา พร้อมของกลางอาวุธมีด รถจักรยานยนต์ และเสื้อผ้าที่ใช้ในวันเกิดเหตุ
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพ โดยนายเอให้การว่า เหตุการณ์ไม่ได้เกิดจากการไปขอเงินตามที่ผู้บาดเจ็บกล่าวอ้าง แต่ก่อนเกิดเหตุ กลุ่มผู้บาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์ผ่านและส่งเสียงโวยวายใส่ ตนและเพื่อนจึงขี่รถตามไปสอบถาม ก่อนที่ฝ่ายผู้บาดเจ็บจะจอดรถและโวยวายอีกครั้ง พร้อมขว้างลูกมะพร้าวใส่ ทำให้เกิดความโมโห จึงใช้อาวุธมีดที่พกติดตัวฟันใส่แล้วหลบหนี
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เขาย้อย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.