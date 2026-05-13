จนท.อุทยานฯ ผาแดงรวบคาไร่ ชายไร้สัญชาติบุกรุกแผ้วถางป่าเสียหายเกือบ 10 ไร่ อ้างทำกินแถมซุกยาบ้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เชียงใหม่ - เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแดงลาดตระเวนตามพิกัดดาวเทียม รวบชายไร้สัญชาติขณะแผ้วถางป่าต้นน้ำเชียงใหม่ พบรุกที่ใหม่เกือบ10 ไร่ อ้างทำกินมา 5 ปี ซ้ำตรวจค้นตัวเจอยาบ้า เตรียมส่งดำเนินคดีหนัก โทษจำคุกสูงสุด 20 ปี


รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแดงออกลาดตระเวนบริเวณป่าทิศเหนือ บ้านห้วยไคร้ใหม่ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 11 พ.ค. 69 หลังข้อมูลดาวเทียมชี้เป้าพบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาวและเขตอุทยานแห่งชาติ โดย​เมื่อถึงจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบ นายจะสีโป แอเป อายุ 43 ปี บุคคลไม่มีสัญชาติไทย กำลังใช้เครื่องตัดหญ้าแผ้วถางวัชพืชอย่างต่อเนื่อง

จากการตรวจสอบพื้นที่พบเป็นการบุกรุกใหม่หลังปี 2557 ในเขตลุ่มน้ำชั้น 1 เอ ซึ่งเป็นพื้นที่ไข่แดงต้นน้ำลำธาร รวมเนื้อที่เสียหาย 9 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าเข้ามาครอบครองพื้นที่ตั้งแต่ปี 2564 เพื่อปลูกข้าวไร่และข้าวโพด ซึ่ง​นอกจากอุปกรณ์แผ้วถาง เจ้าหน้าที่ยังตรวจค้นพบยาบ้าจำนวน 2 เม็ดในตัวผู้ต้องหา จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเวียงแหง

เบื้องต้นแจ้งข้อหาหนักฐานยึดถือครอบครองที่ดินและแผ้วถางป่าในเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติ มีโทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปี และปรับสูงสุด 2,000,000 บาท พร้อมดำเนินคดีข้อหายาเสพติดเพิ่มเติมต่อไป












