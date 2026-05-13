ชาวนาถือฤกษ์วันพืชมงคลหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว วอนรัฐแก้ปุ๋ยให้ถูกลงดันราคาข้าวให้สูงขึ้น

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ชาวนาที่จังหวัดขอนแก่นถือเอาฤกษ์วันพืชมงคล หว่านเมล็ดพันธุ์เตรียมปลูกข้าวนาปี หวังได้ผลผลิตจำนวนมาก แนะเกษตรกรหันมาใช้รถไถเดินตามแทนการจ้างรถไถ ช่วยลดต้นทุนค่าทำนาเฉลี่ยตกไร่ละ 50 บาท วอนรัฐบาลดูแลราคาปุ๋ย ราคาข้าว
วันนี้ (13 พ.ค.) นายสมชาย ศิริสม ชาวบ้านท่อนน้อย บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ใช้รถไถเดินตามปรับสภาพดินบนที่นา ก่อนจะหว่านพันธุ์เมล็ดข้าว เตรียมต้นกล้าปลูกข้าวนาปีในปีนี้ โดยถือเอาวันพืชมงคลเป็นฤกษ์ดีในการปลูกข้าวเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา
นายสมชายบอกว่า วันพืชมงคลหรือวันแรกนาขวัญถือว่ามีความสำคัญต่อชาวนาและเกษตรกรไทยเป็นอย่างมาก เพราะเป็นฤกษ์ในการทำนาหรือการทำเกษตร และมีความเชื่อถือกันมานาน โดยตนได้เริ่มการเตรียมดินก่อนที่จะเริ่มการหว่านเมล็ดข้าวลงไป ในพื้นที่ 1 ไร่ ในปีนี้ตนได้เลือกทำนา โดยการทำนาหว่าน เพื่อช่วยลดต้นทุนการทำนาดำ เพราะเมื่อหว่านเมล็ดข้าวลงไปแล้ว ก็รอฝนตกลงมา เมล็ดข้าวก็จะเริ่มออกต้นทันที สำหรับเคล็ดลับการปลูกข้าวนาปีให้ได้ผลผลิตดี หลังช่วงเก็บเกี่ยวทุกปีต้องไถกลบตอซังข้าว
จากนั้นก็จะนำปอเทืองมาปลูก จนกระทั่งปอเทืองตาย ก็เริ่มไถต้นปอเทืองเพื่อจะให้เป็นปุ๋ย จนกระทั่งเข้าสู่เดือนพฤษภาคมได้ไถพรวนดินเตรียมปลูกข้าว จึงทำให้ปอเทืองเป็นปุ๋ย เคล็ดลับการลดต้นทุนนอกจากการใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยแล้ว ตนได้นำรถไถเดินตามมาใช้ด้วย แทนการจ้างรถไถมาปรับพื้นที่ เพราะการใช้รถไถเดินตาม ต้องเสียค่าน้ำมันไร่ละ 50 บาท หากจ้างรถไถจะตกไร่ละ 350 บาท สามารถลดต้นทุนได้มาก นอกจากนี้อยากให้รัฐบาลดูแลราคาข้าวนาปีให้เกษตรกรได้มีราคาที่คุ้มทุน
นายสมชายกล่าวย้ำว่า ราคาน้ำมันที่แพงทำให้ต้นทุนการทำนาสูงขึ้น เช่นค่ารถไถนาและรถปั่น ก็ตกรวมกันไร่ละเกือบ 1,000 บาท แต่สุดท้ายชาวนาก็ต้องทำนาเหมือนเดิม เพราะจะต้องเก็บข้าวไว้กิน เหลือจากกินก็จะนำไปขาย จึงอยากให้รัฐบาลดูแลราคาข้าวนาปีให้สมดุลกับราคาปุ๋ยและราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นราคาต้นทุนในการทำนา เพื่อเกษตรกรสามารถอยู่ได้ไม่ขาดทุนจากการทำนา