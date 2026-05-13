(คลิป)ลาวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์สามเหลี่ยมทองคำไม่หยุด

สามเหลี่ยมทองคำ - สปป.ลาวเดินหน้าเปิดปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์แถบสามเหลี่ยมทองคำต่อเนื่อง ล่าสุดบุกทลายรังอาชญากรรมออนไลน์ริมโขงตรงข้ามเชียงแสน รวบทั้งพม่า-จีน-อินเดีย ยันเอธิโอเปีย พร้อมคอมพ์-มือถือเป็นตับ หลังไม่กี่วันก่อนจับได้หลายร้อย
วันนี้ (13 พ.ค.) สื่อออนไลน์แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ตรงข้ามเชียงราย รายงานว่าตำรวจแขวงบ่อแก้วยังคงปราบปรามขบวนการอาชญากรรมออนไลน์ในเขตเมืองต้นผึ้งตรงข้ามแม่น้ำโขงกับ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย อย่างต่อเนื่อง รอบล่าสุดนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวนทั้งหมด 62 คน เป็นชาย 45 คน และหญิง 17 คน แยกเป็นชาวเมียนมาจำนวน 44 คน เป็นชาย 29 คนและหญิง 15 คน ชาวจีน 4 คน เป็นชาย 3 คนและหญิง 1 คน ชาวอินเดีย 10 คน เป็นชาย 9 คนและหญิง 1 คน และชาวเอธิโอเปียเป็นชายทั้งหมด 4 คน
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ สปป.ลาวยังยึดของกลางได้หลายรายการ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และโทรศัพท์มือถือจำนวนมาก ฯลฯ
ล่าสุดขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนอย่างละเอียดเพื่อติดตามหาตัวผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมาตำรวจแขวงบ่อแก้วได้บุกปราบปรามขบวนการอาชญากรรมออนไลน์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครั้งใหญ่ โดยที่เมืองห้วยทรายตรงกันข้าม อ.เชียงของ จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่ลาวสามารถจับกุมได้เมื่อวันที่ 4 พ.ค.จำนวน 71 คน วันที่ 5 พ.ค.จับกุมได้อีกจำนวน 24 คน และที่เมืองต้นผึ้งวันที่ 11 พ.ค. จับกุมได้จำนวน 159 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวลาว เมียนมา จีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย พร้อมยึดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และซิมการ์ดได้อีกเป็นจํานวนมาก
หลังการปราบปรามดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงบ่อแก้วจะยังคงสืบสวนขยายผลและปราบปรามอย่างต่อเนื่องต่อไป