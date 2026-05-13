วิสามัญอีก! ทหารพรานปะทะแก๊งขนยา ยิงสกัดดับ 1 ศพ ยึดทั้งยาบ้า-ฝิ่น

เชียงใหม่ - กองกำลังผาเมืองได้เบาะแสมาชัด-ทหารพรานลาดตระเวนรอมาหลายวัน..พบคาราวานแบกเป้ขนยาลอบเข้าแม่อายกลางดึกอีกกลุ่มใหญ่ เหิมสาดกระสุนใส่ จนท.เจอยิงสกัดแตกกระเจิง ล่าสุดพบโดนวิสามัญดับคาป่า 1 ศพ ยึดยาบ้าได้หลายแสนเม็ด แถมฝิ่นอีกกว่า 10 กก.
เจ้าหน้าที่ทหารพราน (ทพ.) บก.ควบคุม ทพ.ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 กองกำลังผาเมือง ได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวกองกำลังผาเมืองว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะลักลอบขนยาเสพติดจำนวนมากเข้ามาทางชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-12 พ.ค.นี้ จึงได้จัดกำลังพลจากร้อย ทพ.3209 ร่วมกับชุดปฏิบัติการ มว.ลว.ไกล กองกำลังผาเมือง ออกทำการลาดตระเวนต่อเนื่อง
กระทั่งเวลาประมาณ 21.40 น.วันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา ขณะเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนไปถึงบริเวณช่องทางธรรมชาติเขตบ้านแก่งทรายมูล หมู่ 14 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย พบกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนประมาณ 5-10 คนพากันเดินเข้ามาตามเส้นทางป่าเขาสู่ฝั่งไทย จึงได้ให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้น แต่กลุ่มขบวนการดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ก่อนทำให้เกิดการยิงปะทะกันขึ้นนานประมาณ 5 นาที
หลังสิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่ยังคงวางกำลังควบคุมพื้นที่เอาไว้และเพิ่มเติมกำลังจาก บก.ควบคุม ทพ.ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 และ ร้อย คทร.กองกำลังผาเมือง กระทั่งรุ่งเช้าวันนี้ (13 พ.ค.) จึงเข้าตรวจสอบจุดปะทะ เบื้องต้นพบฝ่ายตรงกันข้ามเสียชีวิตในที่เกิดเหตุอย่างน้อย 1 ศพ เป็นชายอายุประมาณ 30 ปีไม่ทราบัญชาติ บริเวณเดียวกันยังพบมีกระสอบฟางดัดแปลงเป็นเป้ตกอยู่ 3 กระสอบ
กระสอบเป้ที่ 1 บรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) สัญลักษณ์ 999 ตัวอักษรสีเขียว 150,000 เม็ด,กระสอบที่ 2 บรรจุยาบ้า สัญลักษณ์ Y-1 จำนวน 100,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดจำนวน 250,000 เม็ด,กระสอบเป้ที่ 3 บรรจุฝิ่นดิบ จำนวน 7 ก้อนๆ ก้อนละ 1.6 กิโลกรัม รวมน้ำหนักฝิ่นทั้งหมดประมาณ 11.2 กิโลกรัม อาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ จำนวน 1 กระบอก ปลอกกระสุนขนาด 7.62 มม.จำนวน 4 ปลอก และโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ OPPO จำนวน 1 เครื่อง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดไว้เป็นของกลางและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบก่อนวางกำลังสกัดกั้นอย่างเข้มงวดต่อไป