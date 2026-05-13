(คลิป)เหยื่อแห่ร้อง “ธรรมนัส”! ทัวร์ทิพย์หลอกซื้อแพกเกจเที่ยวจีน-ญี่ปุ่น จ่ายครบถึงกำหนดไม่ได้บินสูญนับ 10 ล้าน

พะเยา - เหยื่อส่งตัวแทนแห่ร้องมูลนิธิธรรมนัสฯ..ซื้อทัวร์ทิพย์ แพกเกจเที่ยวญี่ปุ่น-จีน จ่ายครบแต่ถึงกำหนดไม่ได้บินไม่พอ อ้างจองที่พัก-ร้านอาหาร-การเดินทาง ตปท.ไม่เรียบร้อย ให้จ่ายเพิ่ม สุดท้ายติดต่อไม่ได้ เผยเฉพาะพะเยา-เชียงรายมีผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า 250 ราย สูญเงินนับสิบล้าน
วันนี้ (13 พ.ค. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายกว่า 20 คนได้เดินทางเข้าร้องขอความช่วยเหลือต่อมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่า หลังถูกบริษัททัวร์แห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยา จัดแพกเกจทัวร์ญี่ปุ่นและจีน แต่สุดท้ายไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนด อีกทั้งยังถูกแจ้งให้ชำระเงินเพิ่มในช่วงใกล้วันเดินทาง ทั้งที่ได้ทยอยชำระเงินครบตามเงื่อนไขไปก่อนหน้าแล้ว
ซึ่งมีผู้เสียหายกระจายหลายกลุ่มหลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดพะเยาและเชียงราย รวมประมาณ 250 คน มูลค่าความเสียหายรวมอาจสูงกว่า 10 ล้านบาท ขณะนี้หลายฝ่ายอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้นตัวแทนผู้เสียหาย 5 กลุ่มได้เข้ายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อมูลนิธิธรรมนัสฯ โดยมี พ.ต.อ.บวร ไชยคำ ผกก.สภ.ดอกคำใต้ และตัวแทนมูลนิธิฯ ร่วมรับเรื่อง เพื่อประสานช่วยเหลือด้านคดีและแนวทางทางกฎหมาย
นายประสงค์ หาลือ หนึ่งในผู้เสียหาย เปิดเผยว่า กลุ่มของตนเห็นโฆษณาแพกเกจทัวร์ผ่านเฟซบุ๊กและไลน์ จึงตัดสินใจซื้อแพกเกจทัวร์ญี่ปุ่น ราคาคนละ 39,888 บาท ซึ่งรวมค่าเดินทาง ที่พัก และอาหาร มีกำหนดเดินทางช่วงวันที่ 17-21 มีนาคม 2569
ผู้เสียหายระบุว่า ได้ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินตามที่บริษัทแจ้ง แบ่งชำระหลายงวดตั้งแต่ปลายปี 2568 จนถึงต้นปี 2569 แต่เมื่อใกล้ถึงวันเดินทางกลับได้รับแจ้งเลื่อนกำหนด ก่อนจะมีการแจ้งเพิ่มเติมว่าการจองโรงแรม อาหาร และการเดินทางในต่างประเทศยังไม่เรียบร้อย หากต้องการเดินทางต่อจำเป็นต้องชำระเงินเพิ่มอีก ทำให้ผู้เสียหายหลายรายเกิดความกังวล เนื่องจากได้ชำระเงินครบไปก่อนหน้านี้แล้ว ก่อนพยายามติดต่อขอคำชี้แจงและขอรับเงินคืน แต่ไม่สามารถติดต่อบริษัทได้ในเวลาต่อมา
ขณะเดียวกัน จากการตรวจสอบของกลุ่มผู้เสียหายยังพบว่ามีกรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่นและจีนอีกหลายกลุ่มที่ยังไม่ได้เดินทาง และเกรงว่าอาจได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกัน ส่งผลให้ยอดผู้เสียหายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ด้านตัวแทนมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่า ระบุว่า ได้รับเรื่องร้องทุกข์ไว้เบื้องต้น และจะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมหลักฐาน พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการเงิน รวมถึงติดตามผู้เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายต่อไป