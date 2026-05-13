(คลิป)พระราชทานเพลิง “สิบเอก อดิศร คำบุญช่วย” ทหารกล้าชายแดนใต้ 18 พ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวขอนแก่น - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญพวงมาลาวางหน้าหีบศพ สิบเอก อดิศร คำบุญช่วย หลังเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดนราธิวาส เบื้องต้นต้นสังกัดกำหนดวันพระราชทานเพลิงศพไว้ในวันที่ 18 พ.ค.นี้


ค่ำวันที่ 12 พ.ค. 69 ที่วัดเกษมคม บ้านโพธิ์ไชย หมู่ 6 ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพ สิบเอก อดิศร คำบุญช่วย สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอแว้ง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 เพื่อเป็นเกียรติและแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนญาติและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี




จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของ สิบเอก อดิศร คำบุญช่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเป็นล้นพ้น

ทั้งนี้ กำหนดตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ส.อ.อดิศร คำบุญช่วย เป็นเวลาประมาณ 6 วัน ระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2569 และมีกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ตาม จะมีการหารือรายละเอียดอีกครั้ง โดยต้นสังกัดกำหนดวันพระราชทานเพลิงศพไว้ในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้




การจากไปของ ส.อ.อดิศร คำบุญช่วย นับเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียครั้งสำคัญของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ได้อุทิศตนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน แม้ต้องเผชิญสถานการณ์เสี่ยงอันตราย แต่ยังคงยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ สมเกียรติทหารของชาติ และเป็นที่จดจำในฐานะผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินอย่างแท้จริง

