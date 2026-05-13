ศูนย์ข่าวศรีราชา-“เท้ง-ธนาธร” นำทีมเปิดตัว “อิทธิวัฒน์” ชิงนายกพัทยา ชู “พัทยาเพื่อทุกคน” โปร่งใส-สวัสดิการ-เศรษฐกิจคนตัวเล็ก
ค่ำวานนี้ (12 พ.ค.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมด้วย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้ร่วม เปิดตัว นายอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร ว่าที่ผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกเมืองพัทยา ในนามพรรคประชาชน พร้อมเปิดตัวผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา ทั้ง 24 คน ครบทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง
ท่ามกลางประชาชนและผู้สนับสนุนร่วมให้กำลังใจอย่างคึกคัก ที่บริเวณลานด้านหลังโซโหทาวน์ พัทยาสาย 2 ซอย 1 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
โดย นายณัฐพงษ์ หัวหน้าพรรคประชาชน ได้ปราศรัยเปิดวิสัยทัศน์พัฒนาเมืองพัทยา ชูแนวคิด “พัทยาเมืองแห่งโอกาส” พร้อมตั้งคำถามสำคัญถึงอนาคตเมืองว่า จะเป็นโอกาสของคนทุกกลุ่ม หรือเป็นเพียงโอกาสของคนบางกลุ่มเท่านั้น พร้อมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 28 มิ.ย.นี้ เพื่อร่วม “ตัดสิน เปลี่ยนพัทยา”
พร้อมระบุว่าจากการลงพื้นที่ร่วมกับ สส.ในพื้นที่ พบว่าพัทยาเปลี่ยนไปจากอดีตทั้งปัญหาค่าครองชีพ การค้าขายที่ยากขึ้น รวมถึงผลกระทบจากกลุ่มทุนและเศรษฐกิจสีเทาที่เข้ามาแข่งขันกับคนในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็ก ชาวประมง และแรงงานท้องถิ่น
ส่วนปัญหาความไม่ปลอดภัยในเมืองยังมีทั้งเรื่องอิทธิพล อาวุธปืนและยาเสพติด ที่ถูกมองว่าเชื่อมโยงกับการเมืองท้องถิ่น พร้อมย้ำว่าพัทยาควรเป็นเมืองที่ประชาชนทุกคนเข้าถึงโอกาสได้อย่างเท่าเทียม
หัวหน้าพรรคประชาชน ยังกล่าวขอบคุณประชาชนที่สนับสนุนพรรคมาตั้งแต่ยุคพรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล จนถึงพรรคประชาชน แม้ยังไม่ได้มีโอกาสบริหารประเทศ แต่ยืนยันว่าได้ใช้ทุกโอกาสในการผลักดันการเปลี่ยนแปลง อาทิ การผลักดันสิทธิลาคลอด 120 วัน การคุ้มครองแรงงานกลางคืน และการตรวจสอบการใช้เงินประกันสังคมเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน
และยังประกาศความพร้อมของพรรคประชาชน ในการขอโอกาสเข้ามาบริหารเมืองพัทยาเป็นครั้งแรก โดยระบุว่าจะมีการนำเสนอวิสัยทัศน์จากว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาและทีมงาน เพื่อแสดงนโยบายและแนวทางพัฒนาเมืองจากประสบการณ์ที่เคยทำสำเร็จในหลายพื้นที่
ขณะที่ในช่วงท้ายของการปราศรัย นายณัฐพงษ์ ยังได้ย้ำถึงความสำคัญของความโปร่งใสในการทำหน้าที่ผู้แทน และขอให้ประชาชนร่วมกันกำหนดอนาคตพัทยา ผ่านการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้พัทยากลับมาเป็น “เมืองของทุกคน” อย่างแท้จริง
ด้าน นายอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร ว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา ในนามพรรคประชาชน ไดเประกาศเจตนารมณ์ในการเข้ามารับใช้ชาวพัทยา และผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และยังบอกว่าตนเองเกิดและเติบโตในพื้นที่นาเกลือ เมืองพัทยา จึงมีความผูกพันกับชุมชนตั้งแต่วัยเด็ก และคุ้นเคยกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ทั้งพ่อค้าแม่ค้า ชาวประมง วินจักรยานยนต์รับจ้าง รวมถึงพนักงานโรงแรม ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองพัทยา
โดยบอกว่าหลังเรียนจบได้กลับมาช่วยกิจการครอบครัว เริ่มต้นจากรถกระบะ 1 คัน และพนักงาน 2 คน ตระเวนส่งสินค้าทั่วเมืองพัทยา ทำให้ได้เห็นปัญหาและชีวิตจริงของคนทำงานในเมืองท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด
ส่วนแรงบันดาลใจสำคัญในการลงสมัครครั้งนี้ มาจากประสบการณ์การทำงานในสภา ที่ได้เห็นการอนุมัติงบประมาณจำนวนมาก แต่หลายปัญหาพื้นฐานของประชาชนกลับยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ถนนและฟุตบาทชำรุด รวมถึงปัญหาด้านการศึกษาที่โรงเรียนในพื้นที่ไม่สามารถรองรับนักเรียนได้เพียงพอ
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า แม้เมืองพัทยาจะมีงบประมาณปีละกว่า 2,400 ล้านบาท แต่ปัญหาสาธารณูปโภคหลายด้านยังคงค้างคา พร้อมวิจารณ์การบริหารงานที่ผ่านมา ว่าขาดความเด็ดขาดในการตัดสินใจ
สำหรับนโยบายหลัก แบ่งออกเป็น 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ การบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกบาททุกสตางค์ การแก้ปัญหาสาธารณูปโภค
โดยเฉพาะปัญหาน้ำประปาและพื้นที่ค้าขายแบบไร้ส่วย การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับวิถีชีวิตคนทำงานกลางคืน และการนำองค์ความรู้ระดับประเทศมาพัฒนาเมืองพัทยาให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเท่าเทียมสำหรับทุกคน
จากนั้นยังได้เปิดตัวผู้สมัครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา ในนามพรรคประชาชน โดยมี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ขึ้นกล่าวสรุปวิสัยทัศน์ “พัทยาเพื่อทุกคน” พร้อมเน้นย้ำถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ควบคู่กับการสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเมืองพัทยา
ซึ่งหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมานำเสนอ คือแนวคิด “ศูนย์เด็กเล็กภาคค่ำ” หรือ Night Childcare ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของเมืองท่องเที่ยวที่ไม่เคยหลับใหล เนื่องจากสถานประกอบการจำนวนมากในพัทยาเปิดให้บริการจนถึงช่วงดึก ทำให้พนักงานในธุรกิจกลางคืนประสบปัญหาเรื่องการดูแลบุตรหลานระหว่างเวลาทำงาน
และยังเสนอให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กที่เปิดให้บริการทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อให้พ่อแม่สามารถนำบุตรหลานมาฝากเลี้ยงได้อย่างปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นการเติมเต็มช่องว่างของระบบสวัสดิการที่มักอ้างอิงเฉพาะเวลาทำงานปกติ
รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองพัทยา ด้วยการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายเดียวกัน จัดระเบียบรถสองแถวให้วิ่งตามเส้นทางสัมปทานที่กำหนดไว้ เพื่อลดปัญหาความสับสนและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองพัทยา ยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก