(คลิป)ทุ่งหญ้าป่าอ้อยริมน้ำปิงพราวระยับ! ชาวกำแพงเพชรแห่ส่องไฟจับแมงอีนูน ปรุงเมนูเด็ด-ขายได้คืนละเป็นพัน

กำแพงเพชร - ทุ่งหญ้า-ป่าอ้อยริมน้ำปิงต้นฝนกำแพงเพชรเมืองกล้วยไข่พราวระยับ..ชาวบ้านนับร้อยแห่กางตาข่าย-คาดไฟฉายส่องจับ "แมงอีนูน" ของดีเมนูเด็ดปีละครั้ง บ้างจับขายตัวละ 2 บาท คืนหนึ่งได้ 500-600 ตัว บ้างเก็บทำมื้ออร่อยในครอบครัวทั้งทอด แกง ต้ม ผัดเผ็ด แต่เด็ดสุดเป็น "ฉู่ฉี่แมงอีนูน" บอกยิ่งมีไข่รสชาติยิ่งมันระเบิด
ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนทุกปี ป่าอ้อยและทุ่งหญ้าริมแม่น้ำปิง หมู่ 3 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร ทุกค่ำคืนจะเต็มไปด้วยแสงไฟฉายสาดส่องระยิบจากชาวบ้านที่พากันออกมาทำกิจกรรมยอดฮิตประจำฤดูกาล นั่นคือ "การจับแมงอีนูน"
ซึ่งช่วงหัวค่ำ แมงอีนูนจะเริ่มบินออกจากที่ซ่อนเพื่อหาคู่ผสมพันธุ์และเกาะกินใบไม้ ชาวบ้านจึงอาศัยจังหวะนี้พกอุปกรณ์คู่ใจ ทั้งไฟฉายคาดศีรษะ ขวดพลาสติก ออกมาเดินตามริมน้ำและป่าละเมาะ เมื่อแสงไฟส่องไปกระทบตัวแมงอีนูน ชาวบ้านจะรีบจับใส่ขวด บ้างก็ใช้ตาข่ายขึงรอให้พวกมันบินมาติดตาข่ายที่วางไว้
แมงอีนูนถือเป็นอาหารเลิศรสที่หากินได้ปีละครั้งเท่านั้น ชาวบ้านที่จับมาได้จะนำไปปรุงอาหาร เมนูยอดนิยมคือ แมงอีนูนทอดกรอบ หรือนำไปแกง ซึ่งมีรสชาติมันอร่อยเป็นเอกลักษณ์ นอกจากเก็บไว้กินเองในครัวเรือนแล้ว ส่วนที่เหลือยังสามารถนำไปขายในท้องถิ่น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบอาหารพื้นบ้าน ช่วยสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัวในช่วงนี้ได้อีกทาง
ชาวบ้านที่ไปดักจับแมงอีนูนเปิดเผยว่า แต่ละคืนจะสามารถจับได้หลายร้อยตัว ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ วันไหนฝนตกตอนเย็น วันต่อมามีแดดออก แมงอีนูนจะออกจากรูที่ซ่อนตัวจำนวนมาก แต่ถ้ามีฝนตกตลอดทั้งวันแมงอีนูนจะออกมาน้อย และในช่วงนี้ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มจากเดิมจากการนำแมงอีนูนไปขายให้แม่ค้าที่มารับซื้อ ตัวละ 2 บาท บางคนจับได้ 500-600 ตัวเลยทีเดียว
ส่วนเมนูที่กำลังได้รับความนิยมและขึ้นชื่อว่าเด็ดที่สุดในตอนนี้คือ "ฉู่ฉี่แมงอีนูน" โดยจะเด็ดขา ปีก หัว และก้นออก แล้วนำไปทอดโดยใช้ไฟอ่อนๆ เพื่อให้กรอบนอกนุ่มใน จากนั้นนำมาผัดกับเครื่องแกงฉู่ฉี่ที่เผ็ดร้อนและหอมกรุ่น จะได้รสชาติที่กลมกล่อมเข้ากันอย่างดี
ทีเด็ดอยู่ที่ไข่ ชาวบ้านย้ำว่าถ้าจับได้ตัวที่มีไข่เต็มท้อง จะยิ่งเพิ่มความอร่อยแบบคูณสอง เพราะจะได้ความหอมมันที่พิเศษกว่าปกติที่แมงอีนูนจะมีความมันในตัวอยู่ และนอกจากเมนูฉู่ฉี่แล้ว ยังสามารถทำเมนูอื่นๆ ได้ ทั้งทอด แกง ต้ม ผัดเผ็ด รสชาติมีความอร่อยแตกต่างกันไป