"เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี" ลัดฟ้าเยือน"ปูซาน-โซล"ตั้งโต๊ะเจรจาธุรกิจรุกตลาด ตปท.ดึง นทท.เกาหลีใต้

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จับมือพันธมิตรรุกตลาดดึง นทท.เกาหลีใต้ ร่วมงานเจรจาธุรกิจ Amazing Chiang Mai Roadshow To Busan & Seoul, South Korea
งานบริหารการขาย ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมเจรจาธุรกิจในงาน Amazing Chiang Mai Roadshow To Busan & Seoul, South Korea ร่วมกับสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2569 ณ เมืองปูซานและโซล ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อส่งเสริมการตลาดเชิงรุกและสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นตลาดนักท่องเที่ยวศักยภาพและมีเส้นทางบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่