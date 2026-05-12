รวบอดีตนีกกีฬาทีมชาติเมียนมา ผันตัวมาเป็นนายหน้าขนแรงงานเถื่อนเข้าไทย

พระนครศรีอยุธยา - ตำรวจทางหลวงอยุธยา สกัดจับขบวนการขนแรงงานเถื่อนคารถ 13 คน 1 ในผู้ต้องหาเป็นอดีตนักกีฬาตะกร้อทีมชาติเมียนมา ผันตัวมาเป็นนายหน้านำพาเพื่อนแรงงานหลบหนีเข้าไทย
วันนี้ ( 12 พ.ค.) พ.ต.ท.ศุภกร ตังคะประเสริฐ สวญ.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอยุธยา สืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร จึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฝ้าระวังตามเส้นทาง กระทั่งพบรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ เอ็กซ์แพนเดอร์ สีดำ หมายเลขทะเบียน 7 ขบ 4058 กรุงเทพมหานคร ขับผ่านมาบนถนนพหลโยธิน ขาเข้ากรุงเทพมหานคร ในลักษณะผิดสังเกต ตัวรถมีน้ำหนักมากกว่าปกติและติดฟิล์มทึบ จึงขับติดตามพร้อมประสานตำรวจทางหลวงและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสกัดจับ
ต่อมาสามารถสกัดรถคันดังกล่าวได้บริเวณกิโลเมตรที่ 55 – 56 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการตรวจสอบพบ นาย เพียว มิน ซ่อ อายุ 33 ปี (เสื้อดำ ) สัญชาติเมียนมา เป็นคนขับ และ นาย จอ ซิน ละ อายุ 31 ปี ( เสื้อสีแดง ) นั่งโดยสารมาด้านหน้า ทั้งสองมีเอกสารอนุญาตแรงงานต่างด้าวถูกต้อง
ภายในรถพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 11 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 2 คน นั่งอัดแน่นมาในรถ ตรวจสอบไม่พบหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางแต่อย่างใด
จากการสอบสวน นายเพียว มิน ซ่อ คนขับรถ ให้การรับสารภาพว่า ได้รับการประสานงานจาก นาย จอ ซิน ละ ให้ไปรับแรงงานต่างด้าวทั้ง 11 คน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อไปส่งยังจังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 1,500 บาท ระหว่างการเดินทาง นาย จอ ซิน ละ จะนั่งโดยสารมาด้วยข้างคนขับ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับนายหน้าฝั่งประเทศเมียนมา รวมถึงรถขนแรงงานต่างด้าวตลอดเส้นทาง โดยใช้แอปพลิเคชัน Messenger ในการติดต่อสื่อสาร ทั้งการโทรศัพท์และแชตข้อความ
ผู้ต้องหายังยอมรับอีกว่า ทราบดีว่าแรงงานต่างด้าวทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางที่ถูกต้อง แต่ยินยอมร่วมขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศ และเคยทำลักษณะดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง กระทั่งมาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจับกุมได้ในครั้งนี้
ขณะที่แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ให้การผ่านล่ามว่า ได้ลักลอบนั่งเรือข้ามจากฝั่งประเทศเมียนมา ก่อนเดินเท้าเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเข้ามาหางานทำในประเทศไทย โดยเสียค่าใช้จ่ายให้นายหน้า คนละประมาณ 15,000 บาท เพื่อนำพาเข้ามายังพื้นที่ชั้นในของประเทศ ก่อนถูกจับกุมดังกล่าว
พ.ต.ท.ศุภกร กล่าวเพิ่มเติมว่า แรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่โดยสารมาในรถอยู่ในสภาพอิดโรยจากการเดินทางเป็นเวลานาน และนั่งอัดแน่นกันมาใน เจ้าหน้าที่จึงได้ให้การช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม โดยจัดหาอาหารข้าวกล่อง และน้ำดื่ม ให้แก่แรงงานต่างด้าวทั้งหมด
โดยได้แจ้งข้อหา นาย เพียว มิน ซ่อ กับ นายจอ ซิน ละ “ ร่วมกันรู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม ” แรงงานทั้งหมด แจ้งข้อหา “ เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ” ก่อนที่จะควบคุมตัว ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินคดีตามกระบวนการของกฎหมาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ นายจอ ซิน ละ อายุ 31 ปี ที่นั่งโดยสารมาด้วยในรถและเป็นนายหน้าผู้ประสานงานติดต่อว่าจ้างรถขนแรงงานต่างด้าว เป็นอดีต นักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติเมียนมา ที่ผันตัวเข้ามาทำงานในประเทศไทย และมีภาพที่แข่งขันเซปักตะกร้อกลุ่มแรงงานในประเทศด้วย