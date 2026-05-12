จนท.อายัดน้ำยาปริศนาคาชายแดนแม่ฮ่องสอน ทดสอบพบติดกลุ่มสารประกอบฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน

แม่ฮ่องสอน - ทั้งทหาร ตำรวจ ปกครอง ศุลกากร ตชด.อายัดคาจุดผ่อนปรนห้วยผึ้ง..น้ำยาปริศนา ส่งจาก กทม.จ่อส่งหัวเมืองรัฐฉาน เมียนมา ทดสอบเบื้องต้นพบอยู่ในกลุ่มสารประกอบฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ก่อนตามตรวจบริษัทขนส่งเจออีกเป็นพันขวด
บ่ายวันนี้ (12 พ.ค. 69) พ.อ.ยอดชาย พวงวารินทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาทแม่ฮ่องสอน ร่วมกับฝ่ายปกครอง, ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน, ตำราจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ตชด.ที่ 336, ตำรวจ สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน, เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน, ชุดสืบสวนภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ กอ.รมน.แม่ฮ่องสอน เข้าตรวจสอบ-อายัดสินค้าต้องสงสัยที่กำลังส่งออกผ่านจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าชายแดนช่องทางบ้านห้วยผึ้ง ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ไปยัง อ.หัวเมือง จ.ลางเคอ รัฐฉาน เมียนมา
และขยายผลไปตรวจสอบที่บริษัทขนส่งแห่งหนึ่งในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน หลังจากได้รับแจ้งจากนางยิ้ม ไม่มีชื่อสกุล อยู่บ้านหมู่ 4 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นผู้ขนส่งลำเลียง ว่ายังมีสินค้าน้ำยาปริศนาอยู่ที่บริษัทขนส่งอีก 50 กล่อง
เจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามไปตรวจสอบพบสินค้ามีลักษณะเป็นน้ำ บรรจุในขวดสีชา ขนาด 850 cc รวมจำนวน 1,000 ขวด จำนวน 50 กล่อง ถูกส่งมาจากกรุงเทพมหานคร แต่ล็อตนี้มีฉลากติดไว้ข้างขวด ระบุเป็นวัตถุแต่งกลิ่นสังเคราะห์ ตราลิง มีอักษรภาษาจีน และภาษาไทยระบุว่า ดอกไม้
ทั้งนี้ หน่วยพิสูจน์หลักฐานได้ใช้ชุดตรวจสารเสพติดทดสอบขั้นต้น ปรากฏว่าน้ำยาที่อายัดไว้ที่ชายแดนนั้นอยู่ในกลุ่มสารประกอบสิ่งเสพติดประเภทฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน จึงได้นำของกลางดังกล่าวนำส่ง พนง.สอบสวน ส.ภ.เมืองแม่ฮ่องสอน และส่งหน่วยพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง ส่วนที่ขยายผลเข้าตรวจที่บริษัทขนส่งในตัวเมืองไม่พบสารดังกล่าว แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะต้องส่งตรวจพิสูจน์โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจน ก่อนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป