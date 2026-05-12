(คลิป) ทาสยาสุมหัวเสพเจอ ตร.บุกหนีไม่ทันเพื่อน คลั่งถือปืน-ประกาศสู้ตาย เจอเรียกเมียมาทิ้งอาวุธมอบตัวทันที

เชียงราย - ตำรวจสืบสวนชุดหมาป่าราตรีระดมกำลังปิดล้อมกล่อมกันระทึก..หลังบุกตรวจแหล่งมั่วสุมเสพยาบ้านเก้าหลัง จนแตกฮือหนีกระเจิง ทิ้งเพื่อนร่วมก๊วนวิ่งไม่ทันอยู่คนเดียว แล้วเกิดคลั่งถือปืน-ตะโกนท้าทาย ตร.พร้อมบอกจะสู้จนตัวตาย จนท.กล่อมสารพัดไม่ยอม สุดท้ายเอาเมียมาเจรจาเท่านั้นยอมทิ้งปืนมอบตัวทันที
วันนี้ (12 พ.ค.) พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ จิตรประสาร ผกก.สภ.แม่จัน จ.เชียงราย พ.ต.ท.ศุภกรณ์ชัย เดชายิ้มสวัสดิ์ รอง ผกก.สส.และ พ.ต.ท.ผดุง ท้ายเรือคำ สว.สส.สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน หรือทีมหมาป่าราตรี เข้าตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งใกล้รีสอร์ตร้างในพื้นที่บ้านเก้าหลัง หมู่ 10 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีการมั่วสุมเสพยาเสพติด
เมื่อไปถึงพบกลุ่มชายฉกรรจ์อยู่ภายในประมาณ 5-6 คน และพอเห็นคนแปลกหน้าก็พากันแตกตื่นวิ่งหนีกันไปได้เป็นส่วนใหญ่ เหลือเพียงชายคนหนึ่ง ทราบชื่อต่อมาคือ นายอาจู ที่วิ่งหนีไม่ทัน
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นนายอาจูถือปืนพกสั้นไม่ทราบขนาดอยู่ และตะโกนร้องท้าทายเจ้าหน้าที่ที่ปิดล้อมว่าจะสู้จนตัวตาย จึงได้พยายามเกลี้ยกล่อมให้มอบตัว รวมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ 191 สภ.แม่จัน เข้าปิดล้อมเพิ่มเติม และแจ้งผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ให้ช่วยเจรจาด้วยแต่ไม่เป็นผล
กระทั่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งภรรยาและลูกชายของนายอาจูมาช่วยเกลี้ยกล่อม ปรากฏว่านายอาจูยอมฟังภรรยาด้วยดีและทิ้งอาวุธปืนไว้ภายในอาคารก่อนจะเดินออกมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัว
จากการตรวจสอบในอาคารพบอาวุธปืนของนายอาจูเป็นปืนไทยประดิษฐ์ขนาด 12 จำนวน 1 กระบอก กระสุนเบอร์ 12 จำนวน 4 นัด กระสุนปืนขนาด 9 มม.จำนวน 4 นัด ลำกล้องดัดแปลงขนาด 9 มม.จำนวน 1 ลำกล้อง ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 201 เม็ด เฮโรอีนน้ำหนักรวมกันประมาณ 34.504 กรัม และเฮโรอีนชนิดน้ำ หนักประมาณ 2.064 กิโลกรัม
เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวนายอาจูส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่จัน ดำเนินคดีข้อหา "จำหน่ายโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า, เฮโรอีน) โดยผิดกฎหมาย, เสพยาเสพติดฯ, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต, ต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่" ต่อไป