ระยองตรวจเข้มเนื้อทุเรียน-ศัตรูพืชในตู้คอนเทนเนอร์ก่อนส่งไปจีนป้องกันผลผลิตด้อยคุณภาพหลุดออกจากพื้นที่

ระยอง- คณะทำงานควบคุมคุณภาพทุเรียนระยอง ลุยตรวจเนื้อทุเรียน-เปอร์เซ็นต์แป้ง รวมทั้งศัตรูพืชในตู้คอนเทรนเนอร์ภายในล้งต่างๆ ก่อนส่งออกไปจีน ป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพหลุดออกจากพื้นที่ เผยจะยังคงสุ่มตรวจอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง รักษามาตรฐานทุเรียนไทย
วันนี้ ( 12 พ.ค.) คณะกรรมการและคณะทำงานมาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียนจังหวัดระยอง ปี 2569 ที่ประกอบด้วย นางเอกอนงค์ บัวมาศ พาณิชย์จังหวัดระยอง ,นายชณาดลย์ สัตธณภัทร ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ,นายนพดล แดงพวง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการสุ่มตรวจล้งทุเรียน หรือโรงคัดแยกทุเรียนส่งออกไปยังประเทศจีนในพื้นที่ ม.5 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
โดยได้สุ่มตรวจความอ่อนแก่ของเนื้อทุเรียน รวมถึงเปอร์เซ็นต์แป้ง และตรวจมาตรการป้องกันศัตรูพืชภายในตู้คอนเทนเนอร์ที่เตรียมส่งออกไปยังประเทศจีน โดยเฉพาะศัตรูพืชจำพวกเพลี้ยแป้งและราดำ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชจะปิดล็อคตู้ส่งออกไปจนถึงปลายทาง ซึ่งหากพบว่ามีจะไม่สามารถส่งออกไปจีนได้ ตามข้อตกลงที่ทำร่วมกันไว้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพผลไม้ไทยในตลาดต่างประเทศ
นายชณาดลย์ สัตธณภัทร ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เผยถึงการสุ่มตรวจสอบในครั้งนี้พบว่าทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดแลไม่พบความผิดปกติหรือทุเรียนด้อยคุณภาพแต่อย่างใด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะยังคงเดินหน้าสุ่มตรวจอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานทุเรียนไทย และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการส่งออกในอนาคต