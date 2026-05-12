พายุฤดูร้อนถล่มสำนักงานเทศบาลวารินฯ รถพังยับนับสิบคัน

อุบลราชธานี - พายุฤดูร้อนพัดโครงสร้างที่จอดรถในสำนักงานเทศบาลอำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี พังลงมาทับรถเสียหาย 13 คัน นอกจากนี้ยังพัดห้องทำงานได้รับความเสียหาย รวมทั้งพัดต้นไม้ในตลาดค้าส่งสินค้าเจริญศรีล้ม ขณะนี้ จนท.เร่งสำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือด่วน
เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 12 พ.ค. ร้อยตำรวจเอก สุรชัย แก้วคำภา รองสารวัตรสอบสวน สภ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รับแจ้งเกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่ ทำให้การจราจรติดขัด และทำให้หลังคาโรงจอดรถของเทศบาลตำบลแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ ล้มทับรถยนต์ของเจ้าหน้าที่เสียหายจำนวนมาก จึงเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พบเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลนำรถเครนมายกโครงสร้างหลังคาออก เพื่อเคลื่อนย้ายรถที่ถูกหลังคาโรงรถพังทับออกมา
นายสัญญา ถิ่นขาม ปลัดเทศบาลตำบลแสนสุข เปิดเผยนาทีระทึกว่า ขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่บนอาคารมีเสียงฟ้าร้องดังขึ้นก่อน 2 ครั้ง หลังจากนั้นไม่ถึงนาทีพายุหมุนที่มีความรุนแรงพัดเข้าทางด้านข้างอาคารอย่างรวดเร็ว ก่อนจะพัดเข้าห้องนายกเทศมนตรี และวนกลับมาถล่มที่โรงจอดรถและพัดออกไปทางด้านหลังสำนักงานเทศบาล โดยใช้เวลาเพียง 3-4 นาทีเท่านั้น
ทำให้รถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณโรงจอดรถถูกโครงสร้างหลังคาและกิ่งไม้หล่นทับเสียหายประมาณ 13 คัน กระจกห้องกองคลังชั้นล่างแตกกระจาย ส่วนชั้นบนบริเวณห้องนายกเทศมนตรีและห้องน้ำได้รับความเสียหายอย่างหนัก หลังคาถูกแรงลมพัดปลิวหายไปทั้งหมด
นอกจากนี้ พายุยังได้พัดถล่มลานจอดรถตลาดเจริญศรีที่อยู่ใกล้เคียงจนได้รับความเสียหาย ต้นไม้ขนาดใหญ่และป้ายโฆษณาในพื้นที่ใกล้เคียงหักโค่นลงมาหลายจุด อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ภายในอาคาร ขณะนี้ทางเทศบาลตำบลแสนสุขได้เร่งส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชนในชุมชนโดยรอบ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการอย่างเร่งด่วนต่อไปแล้ว