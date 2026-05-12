รวบหนุ่มขับบีเอ็มค้ายาเสพติดในพื้นที่ระยองและใกล้เคียงยึดของกลางยาบ้ากว่าแสนเม็ด-ไอซ์กว่า 1กก.

ระยอง - ตำรวจระยองร่วมตำรวจบ้านฉาง วางแผนรวบหนุ่มขับบีเอ็มค้ายาเสพติด ยึดของกลางยาบ้ากว่าแสนเม็ด ยาไอซ์กว่า 1กิโลกรัม เร่งขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการ
เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ ( 12 พ.ค.) พล.ต.ต.ปราโมทย์ งามประดิษฐ์ ผบก.ภ.จว.ระยอง พร้อมด้วย พ.ต.อ.จิรวัฒน์ ศักดิ์ศรีวัฒนา รอง ผบก.ภ.จว.ระยอง, พ.ต.อ.ทนงศักดิ์ คำมาตย์ ผกก.สภ.บ้านฉาง และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบตำรวจภูธรจังหวัดระยอง รวมทั้งตำรวจ สภ.บ้านฉาง ได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุม นายดนุเดช หรือเจี๊ยบ อายุ 44 ปีที่บริเวณด้านหน้า สภ.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง พร้อมของกลางยาบ้า 100,700 เม็ด, ยาไอซ์ 1,175.2 กรัม, รถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู ซีรี่ส์ 5 สีดำ 1 และโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง
การจับกุมดังกล่าวเป็นผลจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบตำรวจภูธรจังหวัดระยอง และ สภ.บ้านฉาง ได้สืบทราบว่า นายดนุเดช หรือเจี๊ยบ มีพฤติกรรมจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ จ.ระยอง และใกล้เคียง จึงทำการล่อซื้อยาบ้าจำนวน 2,000 เม็ด กระทั่งเมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 9 พ.ค.ที่ผ่านมา ผู้ต้องหาได้นำยาบ้าจำนวนดังกล่าวมาวางยังจุดนัดหมายบริเวณหน้าสวนสุขภาพกองทัพเรือ ต.สำนักท้อน จึงนำรถปิดล้อมพร้อมแสดงตัวเข้าจับกุมและจากการตรวจค้นในรถพบยาไอซ์ 10 กรัม
เมื่อนำตัวไปค้นห้องเช่าต่อใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ยังพบยาบ้าอีก 107,600 เม็ด และยาไอซ์ 1,165.2 กรัม รวมยาเสพติดที่ยึดได้คือ ยาบ้า 109,600 เม็ด ยาไอซ์ 1,175.2 กรัม ซึ่งผู้ต้องหารับสารภาพว่า ยาเสพติดทั้งหมดเป็นของตนเองและได้ขับรถนำยาบ้าจำนวนหนึ่งมาส่งให้ลูกค้าที่นัดหมาย กระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม และนำไปค้นห้องเช่า
'
พล.ต.ต.ปราโมทย์ งามประดิษฐ์ ผบก.ภ.จว.ระยอง เผยว่าผู้ต้องหารายนี้ถือเป็นผู้ต้องหา รายสำคัญ เนื่องจากมีพฤติกรรมจำหน่ายยาเสพติดในพื้นจังหวัดระยองและใกล้เคียง ซึ่งที่ผ่านมาจากการจับกุมผู้ต้องหาและผู้เสพรายย่อยจำนวนวนมากสารภาพว่าซื้อยามาจาก นายดนุเดช เจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามและส่งสายติดต่อล่อซื้อ และหลังจากนี้จะได้ขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการต่อไป
เบื้องต้นได้แจ้งข้อหา 'จำหน่ายโดยมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต, เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เมทแอมเฟตามีน) และเป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนกฎหมาย นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านฉาง ดำเนินคดีตามกฎหมาย