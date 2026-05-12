ชวนชิม “ปลาริวกิวปิ้ง” ของอร่อยคู่ตลาดศาลเจ้าโรงทอง ขายยาวนานกว่า 45 ปี

อ่างทอง – หากมีโอกาสมาเยือนตลาดศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ต้องไม่พลาดชิม ของว่างพื้นบ้านโบราณหากินยาก “ปลาริวกิวปิ้ง” ทำจากเนื้อปลาแผ่นบาง ปิ้งเตาถ่านหอมกรุ่น เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ด รสหวาน เปรี้ยว เผ็ด กลมกล่อม ลูกค้าติดใจกลับมาซื้อซ้ำ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณตลาดศาลเจ้าโรงทอง ใกล้ธนาคารออมสิน สาขาวิเศษชัยชาญ หน้าวัดนางในธัมมิการาม พบร้านขายปลาริวกิวปิ้งที่ยังคงมีลูกค้าแวะเวียนมาซื้ออย่างต่อเนื่อง พร้อมน้ำจิ้มสูตรเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์
นายปราโมทย์ ฉัตรอมรวิเศษ อายุ 45 ปี เจ้าของร้าน เปิดเผยว่า ตนเป็นทายาทรุ่นที่ 3 ที่สืบทอดกิจการขายปลาริวกิวปิ้งมายาวนานกว่า 45 ปี จากเดิมขายในราคา 1 บาท ได้ 3 แผ่น ปัจจุบันปรับเป็นบรรจุถุงจำหน่ายถุงละ 20 บาท พร้อมน้ำจิ้มสูตรพิเศษ
ปลาริวกิวเป็นอาหารว่างพื้นบ้านโบราณ ลักษณะเป็นแผ่นกลมบาง ทำจากเนื้อปลาหวานหรือปลาแดง ผสมแป้งและเครื่องปรุง
จากนั้นนำไปตากแห้งเพื่อถนอมอาหาร ส่วนน้ำจิ้มทำจากน้ำตาลปี๊บ น้ำส้มสายชู และพริก เป็นสูตรเฉพาะของทางร้าน
ขั้นตอนการปิ้งใช้เตาถ่าน ต้องควบคุมไฟไม่ให้แรงเกินไป คอยพลิกแผ่นปลาไปมา ระหว่างปิ้งจะส่งกลิ่นหอมชวนรับประทาน หากต้องการแบบนุ่มจะปิ้งเพียงให้เหลือง แต่หากชอบแบบกรอบ ทางร้านจะปิ้งให้เหลืองเข้มมากขึ้น เมื่อนำมาจิ้มกับน้ำจิ้มรสเด็ด จะได้รสหวาน เผ็ด เปรี้ยว กลมกล่อมอย่างลงตัว
ร้านเปิดจำหน่ายทุกวัน เวลา 10.30 – 19.00 น. ยกเว้นวันที่ฝนตก โดยลูกค้าหลายคนยืนยันว่า เมื่อได้ลองชิมแล้วมักกลับมาซื้อซ้ำอีกครั้งอย่างแน่นอน.