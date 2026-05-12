“ทีมสุดซอย” บุกตรวจบริษัทน้ำมันเชียงรายแจ้งเอกสารไม่ตรง 171 ครั้ง แถมส่อขายเกินราคาช่วงวิกฤตซ้ำ

เชียงราย - ทีมสุดซอย ก.พลังงาน..ลุยตรวจคลังน้ำมันผู้ค้าเชียงราย แจ้งเอกสารไม่ตรงตามประกาศกรมฯ ต่างกรรมต่างวาระ 171 ครั้ง แถมส่อขายเกินราคาช่วงวิกฤตพลังงานมีนาฯ 69 ซ้ำอีก ด้านพลังงานจังหวัดฯ บอกทุกเรื่องยังรอผู้ประกอบการแจงก่อน
วันนี้ (12 พ.ค.) น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงาน นำทีม “ชุดสุดซอย” กระทรวงพลังงาน พร้อม จนท.สำนักงานพลังงาน จ.เชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบคลังน้ำมันผู้ประกอบการรายหนึ่งในพื้นที่ อ.เมืองเชียงราย ซึ่งพบว่าใช้ใบขนส่งไม่ตรงตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน
น.ส.ฐิติภัสร์กล่าวว่า ส่วนที่ไม่ตรงตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานจำนวน 171 ครั้ง หรือต่างกรรมต่างวาระ 171 คดี ซึ่งมีโทษจำคุก 2 ปีและปรับจำนวน 200,000 บาทต่อ 1 คดี หากมีความผิดจริงก็คูณจำนวนคดีเข้าไป นอกจากนี้ยังพบหลักฐานการขายเกินราคาในช่วงที่มีวิกฤติช่วงเดือน มี.ค. 2569 แต่ก็ต้องรอให้ผู้ประกอบการได้ชี้แจงข้อมูลก่อนเช่นกัน
“เพื่อความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้โอกาสชี้แจง แก้ไขปรับปรุง ส่วนที่มีความผิดแล้วก็จะมีการดำเนินคดีต่อไป จากนี้ทางชุดสุดซอยจะมีการขยายผลในด้านอื่นๆ ด้วย”
ด้านผู้บริหารบริษัทคลังน้ำมันดังกล่าว ระบุว่ากรณีเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจพิสูจน์นั้นมีประเด็นที่ทางบริษัทไม่ทราบในบางเรื่องบ้าง ซึ่งเราได้แก้ไขปัญหาให้ถูกต้องแล้ว ส่วนการกักตุนน้ำมันไม่มีและด้านอื่นๆ ก็ไม่พบ เพียงแต่มีเรื่องของเอกสารที่คลาดเคลื่อนและข้อมูลไม่ถูกต้องเท่านั้น
“ในฐานะเจ้าของบริษัทยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายมาตลอด รวมทั้งยืนเคียงข้างผู้ประกอบการรายอื่นๆ และลูกค้าผู้ใช้บริการ มีการค้าขายอย่างเป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ประกอบการและประชาชนแน่นอน เอกสารต่างๆ เราจะจัดเตรียมให้ตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ”
นายปรศักดิ์ งามสมภาค พลังงานจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กรณีดังกล่าวเป็นเพียงการแจ้งเอกสารไปยังหน่วยงานราชการไม่ครบถ้วน ซึ่งในเบื้องต้นเป็นการแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วนตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานดังกล่าว ส่วนรายละเอียดการแจ้งแต่ละใบทั้ง 171 ใบจะต้องรอให้ผู้ประกอบการได้ชี้แจง ซึ่งทุกเรื่องสามารถชี้แจงได้ จากนั้นทางราชการก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป