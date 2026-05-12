ภาคประชาสังคมอุบลฯ ถามความคืบหน้าเขื่อนภูงอย พร้อมค้านการสร้างเขื่อนทำให้น้ำท่วมจังหวัด

อุบลราชธานี - ภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานีจัดเวทีสาธารณะค้านการสร้างเขื่อนภูงอย เพราะจะทำให้เกิดน้ำท่วมจังหวัดจากการเก็บกักน้ำของเขื่อนในแม่น้ำโขงแห่งนี้ ส่วน สทนช.บอก สปป.ลาวยังไม่นำผลกระทบการสร้างเขื่อนเข้าหารือในกลุ่มแม่น้ำโขง 4 ประเทศ
ที่ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคประชาสังคมของจังหวัดอุบลราชธานีจัดเวทีสาธารณะสอบถามความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนภูงอย ที่กั้นแม่น้ำโขงในเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่น้ำที่เขื่อนกักเก็บจะไหลย้อนมาสร้างผลกระทบทำให้เกิดน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีในฤดูน้ำหลาก
ทำให้ภาคประชาสังคมมีความเป็นห่วงในเรื่องดังกล่าว จึงตั้งเวทีสอบถามความคืบหน้าการสร้างเขื่อนและผลกระทบจาก สทนช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการน้ำของประเทศไทย พร้อมกับยื่นหนังสือแสดงความเห็นคัดค้านการสร้างเขื่อนต่อทางจังหวัดในคราวเดียวกัน
นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนภูงอยว่า สำหรับเขื่อนผลิตไฟฟ้าเขื่อนภูงอยเป็นโครงการของ สปป.ลาว เสนอขอเอาโครงการเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าในกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง 4 ประเทศ ซึ่งมีข้อตกลงไว้ว่าเมื่อประเทศใดที่ต้องการพัฒนาโครงการในแม่น้ำโขง จะต้องเอาผลกระทบของโครงการ และการศึกษาต่างๆ ให้ประเทศที่เป็นสมาชิกได้พิจารณาร่วมกัน
ซึ่งโครงการเขื่อนภูงอย สปป.ลาวประสงค์ให้เอาโครงการและผลการศึกษาผลกระทบทั้งหมดให้ประเทศสมาชิกได้พิจารณา แต่จนขณะนี้ก็ยังไม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของกลุ่มประเทศแม่น้ำโขง ดังนั้นเขื่อนภูงอย จึงยังอยู่ในช่วงที่ประเทศสมาชิกรอพิจารณาว่าข้อมูลที่ สปป.ลาวจะส่งมาให้มีความเพียงพอต่อการพิจารณาเพียงไร การสร้างเขื่อนภูงอยจึงยังอยู่ในขั้นตอนนี้
ด้าน นางสาวสดใส สร่างโศก เครือข่ายประชาชนจับตาน้ำท่วมอุบล แกนนำคัดค้านการสร้างเขื่อนภูงอย กล่าวถึงโครงการนี้ว่า ภาคประชาสังคมมีข้อวิตกกังวลกับเขื่อนดังกล่าว เนื่องจากการศึกษาผลกระทบของ EIA ฉบับภาษอังกฤษ ถ้ามีเขื่องภูงอยที่จำปาสัก จะปิดกั้นไม่ให้ปลาขึ้นมาตามลำน้ำโขง และปิดกั้นไม่ให้น้ำจากแม่น้ำมูลของภาคอีสานไหลลงแม่น้ำโขง เพราะถ้ามีเขื่อนภูงอยจะมีน้ำสูงขึ้น 4 เมตร แต่ สทนช.บอกว่ามีน้ำเพิ่มขึ้นแค่ 4 เซนติเมตร ทำให้ตัวเลขระดับน้ำสูงขึ้นไม่เท่ากัน จึงมีความเป็นห่วงกังวลในเรื่องนี้