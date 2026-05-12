ทบ.ระดมกำลังช่วยชาวบ้านหมี่ วันที่ 2 หลังพายุฤดูร้อนถล่ม เสียหายกว่า 120 หลังคาเรือน

ลพบุรี - ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ส่งกำลังพลจิตอาสาชุดช่างลงพื้นที่เคลียร์ซากบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัยใน อ.บ้านหมี่ ลพบุรี เร่งฟื้นฟูช่วยกลุ่มเปราะบาง สร้างขวัญกำลังใจประชาชน
ภายหลังเกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มพื้นที่ 3 ตำบล ในอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกว่า 120 หลังคาเรือน เสาไฟฟ้าแรงสูงและเสาไฟฟ้าภายในหมู่บ้านถูกแรงลมพัดหักโค่นกว่า 70 ต้น หลายครัวเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนัก หลังคาถูกแรงพายุเปิดเกือบทั้งหลัง สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นวงกว้าง
ล่าสุดวันนี้( 12 พ.ค.) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้จัดกำลังพลจิตอาสาชุดช่างจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา จำนวน 10 นาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง
โดยกำลังพลจิตอาสาได้เร่งเคลียร์พื้นที่ เก็บกวาดเศษวัสดุ และรื้อถอนซากปรักหักพังของบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะบ้านของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบาง รวม 14 หลังคาเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชน ตามนโยบายกองทัพบกที่มุ่งเร่งฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
นางกุลชญา มฤคสนธิ หนึ่งในผู้ประสบภัย เปิดเผยว่า บ้านพักและโรงจอดรถได้รับความเสียหายอย่างหนัก จนไม่สามารถนำรถไถการเกษตรออกจากโรงจอดได้ อีกทั้งหลังคาบ้านรั่วเสียหายหลายจุด เกินกำลังที่ครอบครัวจะซ่อมแซมเองได้
เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ต่างได้รับผลกระทบทุกหลังคาเรือน พร้อมกล่าวขอบคุณกองทัพบกที่ส่งกำลังพลเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ทำให้ประชาชนในพื้นที่รู้สึกอุ่นใจและคลายความเดือดร้อนได้อย่างมาก.