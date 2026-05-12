ยื่นผู้ว่าฯ เลย/ป.ป.ช.ค้านเทงบฯ 5.4 ล้าน จัดงานบุญซำฮะฯ ชี้สิ้นเปลือง/ซ้ำซ้อน ไม่เกิดผลต่อเศรษฐกิจท่องเที่ยว

เลย - อดีตผู้สมัคร ส.ส.เลยยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ เลย และ ป.ป.ช. คัดค้านการใช้งบประมาณ 5.4 ล้านบาทจัดงานประเพณีบุญซำฮะ เมืองเลย ชี้ใช้งบประมาณจัดงานสูง ซ้ำซ้อน สิ้นเปลืองเกินจำเป็น และไม่มีผลต่อการกระตุ้นท่องเที่ยวในพื้นที่
วันนี้ (12 พ.ค.) นายทศพล พรหมเกตุ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เลย พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมทีมงาน เดินทางเข้ายื่นหนังสือคัดค้านใช้งบประมาณ 5.4 ล้านบาทการจัดงานประเพณีบุญซำฮะ เมืองเลย ประจำปี 2569 โดยมีนายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รับเรื่องแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
นายทศพล พรหมเกตุ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เลย พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าตามที่จังหวัดเลยได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญซำฮะสักการะศาลหลักเมือง เจ้าพ่อกุดป่อง และบูชาพญานาคปู่ไหลคำมา ครั้งที่ 2/2569 ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2569 ณ ลานพญานาคปู่ไหลคำมา ริมน้ำกุดป่อง อ.เมืองเลย โดยมีเป้าหมายระดมนางรำทั้ง 14 อำเภอ จำนวนถึง 15,000 คน และใช้งบประมาณ มากถึง 5.4 ล้านบาทนั้น
ตนได้รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย และนางรำที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมนี้เมื่อปีที่แล้ว ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าใช้งบประมาณจัดงานสูงมาก เป็นการสิ้นเปลืองเกินความจำเป็น และไม่มีผลต่อการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่แต่อย่างใด นอกจากจะสูญเสียงบประมาณโดยตรงถึง 5.4 ล้านบาทแล้ว
ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆทั้ง 14 อำเภอ ชุมชนหมู่บ้านต่างๆ ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าน้ำค่าอาหาร ฯลฯ ดูแลนางรำที่ระดมมาร่วมงานด้วย เป็นค่าใช้จ่ายรวมกันจากทุกชุมชน ทุกองค์กรเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญมีข้อครหาที่พูดถึงกันมาก เรื่องค่าตัวดารานักแสดงที่มาร่วมรำในงานนี้ด้วย เป็นจำนวนมากหลักแสนถึงหลักล้านบาท
นายทศพลกล่าวต่อว่า ขณะที่ผลต่อการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยจากการจัดกิจกรรมนี้ก็ไม่เป็นไปตามความคาดหมาย มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานประเพณีนี้น้อยมากๆ ไม่คุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ ตนมีความเห็นว่าการจัดงานประเพณีนี้ด้วยงบประมาณ 5.4 ล้านบาท รวมถึงค่าใช้จ่ายแฝงของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ นี้เป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่สิ้นเปลืองเกินความจำเป็น ไม่เหมาะสมกับบริบทสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ที่หน่วยงานราชการควรจะต้องเป็นตัวอย่างเป็นผู้นำในการใช้จ่ายงบประมาณโดยประหยัด สมเหตุสมผล และคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
“ขอคัดค้านงบประมาณ 5.4 ล้านบาทมาใช้จัดงานประเพณีบุญซำฮะดังกล่าว และขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยยับยั้ง หรือทบทวนการจัดงานดังกล่าวให้มีขนาดและงบประมาณที่เหมาะสมกับบริบทสถานการณ์ปัจจุบัน พิจารณายับยั้งหรือทบทวนการจัดงานประเพณีดังกล่าว” นายทศพลกล่าว
หลังจากนั้น คณะของนายทศพล พรหมเกตุ ได้เข้ายื่นหนังสือที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดเลย เพื่อให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณดังกล่าว หลังจากพบว่าส่อเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายเดียวในการเข้าประมูลงาน โดยมีว่าที่ ร้อยตรีสมบูรณ์ หัสดม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย พร้อมเจ้าหน้าที่รับเรื่องและจะนำเรื่องไปพิจารณาข้อร้องเรียนอย่างละเอียดอีกครั้ง
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2569 จังหวัดเลยออกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดงานบุญซำฮะฯ ปี 2569 ราคา 5.1 ล้านบาท จากราคากลาง 5.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นเอกชนรายเดียวกันกับการจัดงานสีสันเมืองเลย และงานเทศกาลหน้ากากนานาชาติปี 2568