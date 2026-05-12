รวบหนุ่มจีน ลักลอบขนบุหรี่เถื่อน กว่า 1.5 หมื่นซอง มูลค่าเกือบ 2 ล้าน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตำรวจบ่อวิน รวบหนุ่มจีนคารีสอร์ต ขณะขนบุหรี่ต่างประเทศหนีภาษีขึ้นรถ กว่า 1.5 หมื่นซอง มูลค่าเกือบ 2 ล้านบาท เตรียมส่งนายทุนต่างชาติ สารภาพทำตามคำสั่ง เจ้าหน้าที่ แจ้งข้อหาครอบครองสินค้าหนีภาษี
วันนี้ (12 พ.ค.) พ.ต.อ.ภาสกร ทุนทรัพย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.กฤศ ธิติทัศนะ ผู้กำกับการ สภ.บ่อวิน และเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม แถลงผลการจับกุมบุหรี่ต่างประเทศชนิดมิได้เสียภาษีสรรพสามิตจากประเทศจีน จำนวน 1,546 คอตตอน หรือ 15,460 ซอง ราคาประมาณซองละ 100 บาท รวมมูลค่ากว่า 1,546,000 บาท ที่ สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน จ.ชลบุรี
พ.ต.อ. ภาสกร เผยว่า การจับกุมครั้งนี้สามารถควบคุมตัว นายวู ไวจิง สัญชาติจีน ผู้ครอบครองบุหรี่ดังกล่าว ได้ภายในรีสอร์ตแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา หลังตำรวจสืบทราบว่าจะมีการลักลอบนำบุหรี่หนีภาษีเข้ามาซุกซ่อนในพื้นที่
โดยเจ้าหน้าที่ ได้เฝ้าติดตามพฤติการณ์ จนกระทั่งเวลา 00.20 น. วันที่ 12 พ.ค. ผู้ต้องหาได้ขับรถยนต์เก๋งยี่ห้อซูซูกิ สีดำ ทะเบียน นครพนม เข้ามายังห้องพัก และทำการขนรางบรรจุบุหรี่ขึ้นรถ เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบ โดยผู้ต้องหาพยายามวิ่งหลบหนีแต่ถูกควบคุมตัวไว้ได้
จากการตรวจค้นรถยนต์และห้องพัก พบของกลางบุหรี่ต่างประเทศหลายยี่ห้อจำนวนมาก โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่า ตนเองมีหน้าที่นำบุหรี่ไปส่งให้ผู้ว่าจ้างชาวจีนชื่อ “นายหู” ซึ่งสั่งการมาจากต่างประเทศ ให้กระจายเก็บในพื้นที่ต่าง ๆ โดยไม่ซ้ำกัน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “มีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีตามมาตรา 203 และมีไว้เพื่อขายตามมาตรา 204 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560” ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ่อวิน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.