ผลตรวจ “ปลาแค้ป่วย” ทั้งที่เชียงคาน-หนองคายพบสารโลหะหนัก ปลาทั่วไปยังรับประทานได้

หนองคาย - เผยผลตรวจปลาแค้ป่วยที่เชียงคาน จ.เลย และ หนองคาย พบมีสารโลหะหนัก เชียงคานพบตะกั่วกับปรอทสูง ส่วนหนองคายเป็นแคดเมียมและแมงกานีสสูง ส่วนปลาทั่วไปยังสามารถรับประทานได้ตามปกติ แนะปรุงสุกทุกครั้ง
หลังจากที่ช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาชาวประมงในพื้นที่ อ.เชียงคาน จ.เลย ได้พบปลาแค้ในน้ำโขงมีตุ่มขึ้นเต็มตัวจนสร้างความกังวลให้ประชาชนชาวลุ่มน้ำโขงทั้งเลย และหนองคาย จากนั้นได้นำปลาแค้ที่มีตุ่มนำส่งตรวจอย่างละเอียดที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
ล่าสุดทีมวิจัยฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย รศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ผอ.หน่วยภารกิจฐานข้อมูลและระบบดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และที่ปรึกษาโครงการวิจัย นำคณะให้ข้อมูลผลการตรวจวิจัยและตรวจสอบปลาที่ได้รับมานั้น ทราบว่า ทีมวิจัยได้วัดโลหะหนัก 5 ตัว ได้แก่ สารหนู, ปรอท, ตะกั่ว,แคดเมียม และแมงกานีส โดยในปลาแค้ที่ส่งตรวจนั้น พบค่าตะกั่วเกินมาตรฐานนิดหน่อย
กล่าวคือ ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 0.3 ตรวจพบในปลา 0.31 เป็นการประมาณค่ามาตรฐาน หากเกินไม่เกินต้องเก็บตัวอย่างมากขึ้น ทีมวิจัยพบตะกั่วในเนื้อปลาแค้ที่ป่วย เป็นสารปนเปื้อนที่พบมากที่สุดในปลาพื้นที่เชียงคาน
ส่วนปลาในพื้นที่ จ.หนองคาย ต่ำกว่ามาตรฐานสามารถบริโภคได้ และยังไม่พบสัญญาณบ่งชี้ โดยปลาป่วยไม่ควรบริโภคเพราะมีพยาธิในลำไส้เยอะ ปลาแค้ก็จะมีโลหะหนักปานกลาง ปลาป่วยจะพบสารหนู ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และแมงกานีส สูงกว่าปลาที่ไม่ป่วย แต่ก็ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน มีแค่ตะกั่วตัวเดียวที่เทียบเท่าค่ามาตรฐาน
สรุป ปลาแค้ที่เชียงคาน พบตะกั่วกับปรอทสูง ส่วนหนองคาย แคดเมียมและแมงกานีสสูง ค่าทางสถิติที่ปลาเจ็บป่วยจะมีโลหะหนักสูงมากกว่าปลาที่ไม่ป่วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสอดคล้องกับงานวิจัยนานาชาติว่า หากปลาป่วยจะมีโลหะหนักสูง เกิดภูมิคุ้มกันต่ำ จนติดเชื้อและเกิดมีปรสิต พยาธิได้ และสอดคล้องผลเลือดของ ดร.ทนพ.ณัฐวุฒิ เจริญผล อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งทำได้ที่ จ.หนองคาย เท่านั้น
โดยผลเลือดปลาที่ป่วยทำให้มีไบโอมาร์กเกอร์ที่ลักษณะของการรับสัมผัสกับโลหะหนัก มีดีเอ็นเอเสียหาย มีความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง มีพยาธิใบไม้จำนวนมาก เม็ดเลือดขาวสูง มีการติดเชื้อ
ซึ่งผลการตรวจที่เชียงคาน จ.เลย และ หนองคาย ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่อง ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะเป็นแค่ปลาที่ป่วยถึงมีอาการ ยังสามารถรับประทานปลาได้แต่ควรปรุงสุกทุกครั้ง โดยจะมีการเก็บตัวอย่างน้ำ ตัวอย่างตะกอน ตัวอย่างปลาในพื้นที่เพิ่มเติม ทั้งปลาป่วยและปลาปกติเพื่อนำมาทดสอบเพิ่มเติมว่ามีการปนเปื้อนโลหะหนักมากน้อยเพียงใด จะมีการเก็บตัวอย่างตรวจสอบสัปดาห์ละ 1-2 ตัว และจะประสานกับทางจังหวัดเพื่อกำหนดทิศทางบริหารจัดการต่อไป