ตร.จันทบุรีรับ 18 คนไทยเพิ่งพ้นโทษจากกัมพูชากลับประเทศ พบ 11 รายมีหมายจับ-พัวพันบัญชีม้า

จันทบุรี- ตำรวจจันทบุรี สนธิกำลังหลายหน่วยรับตัว 18คนไทยเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำกัมพูชาและถูกส่งตัวกลับประเทศ พบ 4 รายมีหมายจับ ส่วนอีก 7 รายพัวพันบัญชีม้าเชื่อมโยง 60 เคสไอดี
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (12 พ.ค.) ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผบก.ภ.จว.จันทบุรี, พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ สุนทรวิภาต รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี และเจ้าหน้าที่ สภ.โป่งน้ำร้อน รวมทั้งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรี, กปช.จต. และ ฉก.นย.จันทบุรี รับตัวคนไทย18 คนที่ถูกส่งกลับจากประเทศกัมพูชา ผ่านด่านถาวรบ้านผักกาด ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
หลังเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำในประเทศกัมพูชา จากการถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและคดีอื่น ๆ และได้รับการประสานงานจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรี ได้แจ้งข้อหาบุคคลทั้ง 18 ราย ในความผิดฐาน “เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ไม่เดินทางเข้า-ออกช่องทางตามที่รัฐกำหนด” ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 11 และมาตรา 62 ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองผู้เสียหายจากการค้าม นุ ษ ย์ (NRM) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอโป่งน้ำร้อน
และจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าในจำนวนทั้งหมดมีชาย 4 รายซึ่งมีหมายจับจากสถานีตำรวจต่าง ๆ เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการจับกุมและส่งตัวให้หน่วยงานเจ้าของคดีดำเนินการตามกฎหมาย นอกจากนั้นยังพบอีก 7 รายเป็นชาย 5 รายและหญิง 2 รายมีประวัติเชื่อมโยงกับบัญชีม้าในระบบ TPO รวมทั้งสิ้น 60 เคสไอดี
โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่า พฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนคำสั่งทหารในสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.นย.จันทบุรี อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 มาตรา 6 และมาตรา 15 ทวิ ควบคุมตัวบุคคลทั้ง 7 ราย เป็นเวลา 7 วัน เพื่อสืบสวนสอบสวนขยายผลว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงหรือไม่
ขณะเดียวกัน ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ได้ประสานไปยังสถานีตำรวจต่างๆ ที่มีผู้เสียหายแจ้งความในทั้ง 60 เคสไอดี เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีเพิ่มเติมตามแนวทางการปราบปรามเครือข่ายบัญชีม้าและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี