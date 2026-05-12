ลาวจับระลอกใหญ่! แก๊งสแกมเมอร์ลุ่มสามเหลี่ยมทองคำ รวบทั้งจีน-พม่า-ลาว-ฟิลิปปินส์-มาเลย์-อินโดฯ

สามเหลี่ยมทองคำ - สปป.ลาวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ลุ่มสามเหลี่ยมทองคำ ระลอกใหญ่..ล่าสุดจับแก๊งสแกมเมอร์สารพัดสัญชาติ ทั้งคนลาว-จีน-พม่า-ฟิลิปปินส์-อินโดฯ-มาเลย์ รวมหลายร้อยราย ยึดคอมพ์-มือถือ-ซิมการ์ด อีกอื้อ
วันนี้ (12 พ.ค.) สื่อออนไลน์ใน สปป.ลาวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ริมน้ำโขงฝั่งตรงข้ามเชียงราย ได้ปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์-แก๊งสแกมเมอร์ ลุ่มสามเหลี่ยมทองคำครั้งใหญ่ ซึ่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาในเขตเมืองห้วยทรายซึ่งเป็นเมืองเอกของแขวงนี้ได้ถึง 71 ราย
โดยวันที่ 4 พ.ค.จับกุมได้จำนวน 47 คนเป็นชาวจีน 36 คน เป็นชายจำนวน 35 และหญิง 1 คน ชาวเมียนมา 11 คน เป็นชายจำนวน 9 คนและหญิง 2 คน ต่อมาวันที่ 5 พ.ค.ได้เข้าจับกุมได้อีก 24 คน เป็นชาวจีน 17 คน เป็นชาย 16 คนและหญิง 1 คน และชาวเมียนมา 7 คน เป็นชาย 3 คนและหญิง 4 คน
วันที่ 11 พ.ค.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สปป.ลาว ยังเข้าจับกุมแก๊งอาชญากรรมออนไลน์ในเขตเมืองต้นผึ้ง ได้อีก 159 คน เป็นชาว สปป.ลาว 106 คน,เมียนมา 34 คน,ชาวจีน 9 คน,ชาวฟิลิปปินส์ 5 คน, ชาวมาเลเซีย 4 คน และชาวอินโดนีเซีย 1 คน รวมจำนวนผู้ที่ถูกจับกุมทั้งหมดประมาณ 230 คน รวมทั้งยึดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และซิมการ์ดได้อีกเป็นจํานวนมาก
พร้อมแจ้งว่าจะมีการสืบสวนขยายผลดําเนินคดีทางกฎหมายโดยจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป อย่างไรก็ตามกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้ยังเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของเครือข่ายระหว่างประเทศ จึงแจ้งเตือนผู้คนให้ระมัดระวังในการจ่ายเงิน การรับโทรศัพท์จากคนแปลกหน้า การให้ข้อมูลส่วนตัวออนไลน์ ฯลฯ