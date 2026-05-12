ไฟไหม้ร้านขาย จยย.ไฟฟ้าอ่างทอง วอดกว่า 60 คัน เร่งหาสาเหตุ

อ่างทอง – เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ส่งผลให้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้รับความเสียหายกว่า 60 คัน พร้อมอะไหล่จำนวนมาก โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
วันนี้( 12 พ.ค.) ร.ต.อ.ชัยณเรศ สุพร รองพนักงานสอบสวน สภ.วิเศษชัยชาญ รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เลขที่ 62/10 หมู่ 7 ถนนวิเศษ–ผักไห่ ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง จึงรีบไปตรวจสอบพร้อมรถดับเพลิงจากหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย รถดับเพลิง อบต.ไผ่จำศีล 1 คัน เทศบาลวิเศษชัยชาญ 3 คัน อบต.ศาลเจ้าโรงทอง 1 คัน เทศบาลตำบลท่าช้าง 1 คัน เทศบาลตำบลบางจัก 1 คัน รถจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 คัน และเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญู
ในที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ขณะเกิดเหตุไม่มีผู้อาศัยอยู่ภายใน พบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิง ใช้เวลาประมาณ 50 นาทีจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
เบื้องต้นพบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้รับความเสียหายกว่า 60 คัน รวมทั้งอะไหล่จำนวนมาก แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ได้ประสานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอ่างทองเข้าตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ด้านนายสมหมาย นรสิงห์ อายุ 61 ปี ผู้อาศัยอยู่ในอาคารข้างเคียง เล่าว่า ขณะกำลังนั่งทำรถให้ลูกค้าอยู่จนดึก ได้ยินเสียงดังผิดปกติจึงออกมาดู พบเพลิงกำลังลุกไหม้อาคารที่อยู่ติดกัน จึงนำถังดับเพลิงไปช่วยฉีดควบคุมเพลิง พร้อมตะโกนเรียกเพื่อนบ้านให้ช่วยเหลือ และแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุ ก่อนที่รถดับเพลิงจะเข้าควบคุมเพลิงได้ในที่สุด.