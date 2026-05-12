สังขละบุรีสกัด 3 รถสิบล้อ ลอบขนเครื่องปั่นไฟ-ตู้คอนโทรลไฟฟ้าข้ามแดน คาดส่งแก๊งสแกมเมอร์พยาตองซู

กาญจนบุรี ทหาร–ตำรวจ–ตชด.–ฝ่ายปกครอง สนธิกำลังไล่สกัดถึงชายแดนบ้านบ่อญี่ปุ่น คนขับอ้างรับจ้าง 1.2 หมื่นบาท ไม่รู้ของในรถ แจ้งข้อหาพยายามส่งออกสินค้าไม่ผ่านพิธีการศุลกากร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ตชด. และฝ่ายปกครอง ภายใต้การอำนวยการ พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภ.1 พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.ภ.จ พล.ต.ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงค์ ผบ.พล.ร.๙ พ.ต.อ.สันทัด ลยางกูร รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พ.ต.พิพัฒน์ รุ่งสัมพันธ์ รอง ผบก.ก.กาญจนบุรี พ.ต.อ.ธนกร อดเรือง รอง ผบก.อก.ภ.๗ ช่วยราชการ ภ.จว.กาญจนบุรี และอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนธิกำลังตั้งจุดตรวจร่วมบริเวณบ้านน้ำเกิ๊ก หมู่ 8 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ตรวจพบรถบรรทุกสิบล้อจำนวน 3 คัน ขับมาจากตัวอำเภอสังขละบุรีมุ่งหน้าไปชายแดนบ้านพระเจดีย์ จึงเรียกตรวจ แต่รถทั้ง 3 คันชะลอแล้วเร่งเครื่องหลบหนี เมื่อช่วง เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 11 พ.ค. 2569
เจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามจนสามารถสกัดรถได้บริเวณทางเข้าบ้านบ่อญี่ปุ่น ห่างชายแดนเมียนมาประมาณ 300 เมตร ก่อนควบคุมรถทั้งหมดกลับมาตรวจสอบที่จุดตรวจร่วม จากการตรวจสอบพบผู้ขับรถและผู้เกี่ยวข้องรวม 3 คน พร้อมของกลาง รถสิบล้อ HINO บรรทุกตู้คอนโทรลไฟฟ้า 3 ตู้ รถสิบล้อ ISUZU บรรทุกตู้คอนโทรลไฟฟ้า 1 ตู้ และเครื่องปั่นไฟ 1 เครื่อง รถสิบล้อ ISUZU อีก 1 คัน บรรทุกเครื่องปั่นไฟ 1 เครื่อง
ผู้ต้องหาทั้งหมดไม่สามารถแสดงเอกสารการขนส่งหรือเอกสารศุลกากรได้ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี พร้อมแจ้งข้อหา “พยายามนำออกซึ่งสินค้ายังมิผ่านพิธีการศุลกากร”
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การตรงกันว่า ได้รับการว่าจ้างจากหญิงรายหนึ่งให้ไปรับของบริเวณก่อนถึงค่ายสุรสีห์ เพื่อนำไปส่งให้บุคคลในพื้นที่บ้านบ่อญี่ปุ่น ประเทศเมียนมา โดยไม่ทราบว่าเป็นสิ่งของใด ตกลงค่าจ้าง 12,000 บาท และจะได้รับเงินเมื่อส่งถึงปลายทาง
ทั้งนี้ ฝ่ายความมั่นคงเชื่อว่า เครื่องปั่นไฟและตู้คอนโทรลดังกล่าว มีแนวโน้มถูกลำเลียงส่งต่อไปยังพื้นที่เมืองพยาตองซู ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบว่าขบวนการจีนเทาและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ย้ายฐานปฏิบัติการเข้าไปตั้งอยู่ลึกจากชายแดนกว่า 30 กิโลเมตร และมีความต้องการเครื่องปั่นไฟจำนวนมากเพื่อใช้ในพื้นที่ดังกล่าว
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลถึงผู้ว่าจ้างและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป.