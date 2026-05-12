ตะลึง! แก๊งค้ารถเถื่อนข้ามชาติจ้างคนขับกระบะจอดซุกรอบรีสอร์ต-จ่อริมโขง ลงเรือส่งขึ้นฝั่งลาวล็อตใหญ่

เชียงราย - เบ็ดเสร็จ 11 คัน..โชคดีตำรวจ-นรข.สกัดได้ก่อน กระบะซุกรอบรีสอร์ตเวียงแก่น จ้างคนขับรอเสร็จสรรพ จ่อลอบขนลงเรือข้ามโขงส่งฝั่ง สปป.ลาว
วันนี้ (12 พ.ค.) พล.ต.ต.มานพ เสนากุล ผบก.ภ.จว.เชียงราย พ.ต.อ.สงกรานต์ สันวงค์ ผกก.สภ.เวียงแก่น จ.เชียงราย นำเจ้าหน้าที่แถลงปฏิบัติการตรวจยึดรถยนต์กระบะที่เตรียมส่งข้ามน้ำโขงไป สปป.ลาว จำนวนทั้งสิ้น 11 คัน มีทั้งที่ติดป้ายทะเบียนจากกรุงเทพฯ นครศรีธรรมราช นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี เชียงราย และบางคันไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ซึ่งทั้งหมดถูกยึดได้ในพื้นที่ชายแดนไทย-สปป.ลาว ติดแม่น้ำโขงท้องที่ อ.เวียงแก่น เมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจตราในพื้นที่แล้วพบรถยนต์กระบะโตโยต้า คันหนึ่งสีเทา ป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ อีกคันสีขาว ป้ายทะเบียน จ.นครศรีธรรมราช จอดอยู่ข้างทางพื้นที่บ้านโล๊ะ หมู่ 3 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น อย่างน่าสงสัย
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบนายจันทร์ อายุ 32 ปี และนายชวลิต อายุ 21 ปี ชาว จ.เชียงราย ยอมรับว่ารับจ้างขับรถคันละ 2,000 บาท ออกจากรีสอร์ตแห่งหนึ่งใน อ.เวียงแก่น ไปยังริมฝั่งแม่น้ำโขง
เจ้าหน้าที่จึงตามไปตรวจสอบที่รีสอร์ตดังกล่าวตั้งอยู่หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น พบชายฉกรรจ์ 3 คน พากันวิ่งหลบหนีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวเอาไว้ได้ 2 คน ทราบชื่อต่อมาคือ นายอภิรักษ์ อายุ 24 ปี และนายวัชระ อายุ 34 ปี ชาว จ.เชียงราย ส่วนอีก 1 คน หลบหนีไปได้
เมื่อตรวจสอบรอบๆ รีสอร์ตพบรถยนต์กระบะไม่มีเจ้าของอยู่อีกจำนวน 6 คัน สอบถามทั้งคู่ให้การเช่นเดียวกันว่าได้รับจ้างให้ขับรถไปยังริมฝั่งน้ำโขงคันละ 2,000 บาท
ทั้งนี้ คืนเดียวกันเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เขตเชียงราย ตรวจยึดรถยนต์กระบะได้อีก 2 คันที่ริมฝั่งบริเวณเดียวกัน เป็นรถติดป้ายทะเบียน จ.ภูเก็ต และ จ.สุราษฎร์ธานี แต่ไม่พบคนขับ กระนั้นเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าขับมาจากรีสอร์ตที่ซุกซ่อนรถล็อตใหญ่ไว้
เจ้าหน้าที่จึงวางกำลังไว้ที่รีสอร์ต กระทั่งวันต่อมาก็พบนายกอบชัย อายุ 35 ปี ชาว อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย เดินทางมาแสดงตัวเป็นเจ้าของรถยนต์คันหนึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามนายกอบชัยก็ให้การรับสารภาพว่าเป็นคนขับรถยนต์จำนวน 10 คัน มาส่งที่รีสอร์ตแลกกับค่าจ้าง 3,000 บาท
เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวคนทั้งหมดและรถยนต์ของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เวียงแก่น เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและสืบหาตัวการที่เกี่ยวข้องต่อไป