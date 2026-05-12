แสบยกครัว! ตร.ดักรวบ “พ่อแม่ลูก-สะใภ้” ขนยาบ้า-เคตามีน ซุกเต็มซอกประตูกระบะ-ขับเก๋งนำจากเชียงรายเข้าลำปาง

เชียงราย – แสบยกครัวของแท้..ตำรวจเชียงรายดักสกัด “พ่อแม่ลูก-สะใภ้” ขนทั้งยาบ้า เคตามีน ซุกเต็มซอกประตูรถกระบะ-ขับเก๋งนำ แถมพาเด็กนั่งมาในรถด้วย
วันนี้ (12 พ.ค.) พล.ต.ต.มานพ เสนากุล ผบก.ภ.จว.เชียงราย นำเจ้าหน้าที่แถลงข่าวว่าชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.เชียงราย สืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดจาก จ.ลำปาง จะขึ้นไปลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากจาก จ.เชียงราย กลับไปยัง จ.ลำปาง จึงได้เฝ้าตรวจตราตามถนนสายต่างๆ ตั้งแต่ 11 พ.ค.เป็นต้นมา
กระทั่งพบรถยนต์ต้องสงสัย 2 คัน เป็นกระบะยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนซ์ทอง ป้ายทะเบียน จ.ลำปาง และเก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนซ์เงิน ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย ขับมาตามถนนพหลโยธินมุ่งหน้าไปยัง ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จากนั้นรถเก๋งขับนำเลี้ยวไปทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงราย-เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ร่วมกับ สภ.แม่สรวย จ.เชียงราย ทำการสกัดรถกระบะได้ที่ด่านตรวจท่าก๊อ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย พบนายอินจันทร์ อายุ 52 ปี ชาว อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ขับมาตามลำพัง ตรวจสอบภายนอกไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่เจ้าหน้าที่มีการข่าวที่ชัดเจนจึงขอแกะช่องประตูรถทั้งฝั่งคนขับและคนโดยสาร พบยาบ้า ซุกซ่อนในช่องอยู่ทั้ง 2 ด้านรวม 102,000 เม็ด เคตามีนน้ำหนัก 2.05 กิโลกรัม จึงได้จับกุมตัวนายอินจันทร์เอาไว้
สอบสวนขยายผลทราบว่ารถยนต์เก๋งขับนำไปก่อนหน้านี้แล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจ ภ.จว.เชียงราย จึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจด่านตรวจกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง สกัดจับ พบนายวีรพล อายุ 27 ปี ลูกชายของนายอินจันทร์ เป็นคนขับ และ น.ส.แก้ว อายุ 45 ปี ภรรยาของนายอินจันทร์ กับ น.ส.พรหมพร อายุ 20 ปี ภรรยาของนายวีพลหรือลูกสะใภ้ของนายอินจันทร์ นั่งมาด้วย เจ้าหน้าที่จึงจับกุมตัวคนทั้งหมดเอาไว้
พล.ต.ต.มานพกล่าวว่า นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 8 พ.ค.ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าแดด จ.เชียงราย ซึ่งตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนถนนสายป่าแดด-จุน หมู่ 6 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด สามารถจับกุมผู้ต้องหา พร้อมของกลางที่ซุกซ่อนในรถแท็กซี่ที่เช่ามาจำนวน 2,200,000 เม็ด เมื่อสอบถามก็ให้การว่าไปรับยาเสพติดที่ชายแดน จ.เชียงราย เพื่อจะนำไปส่งที่ภาคกลาง
ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าทั้ง 2 คดีมีการนำเด็กนั่งในรถด้วย โดยเฉพาะกรณีที่ อ.ป่าแดด มีการนำเด็กอายุ 5-6 ขวบนั่งในรถด้วยถึง 2 คนเพื่ออำพรางทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตรวจค้นและจำเป็นต้องตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนถนนสายรองซึ่งอาจทำให้ประชาชนไม่สะดวกก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย