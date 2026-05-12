(คลิป)อาข่าเชียงรายรวมตัวร้องเอาผิดนายหน้าหนุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน ตุ๋นพาไปทำงาน ตปท.สูญเงินกันระนาว

เชียงราย - หนุ่มสาววัยแรงงานชาวอาข่าแห่ร้องเอาผิดหนุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน ใช้ชื่อบริษัทนำเที่ยวหลอกพาไปทำงาน ตปท. ทั้งอิสราเอล-โปรตุเกส รีดเงินค่ามัดจำ-ทำวีซ่า-ตรวจโรค-ใบสมัครฯ รายหัว 5,000-เกือบแสน พอถึงวันนัดเดินทางกลับเบี้ยว ตามทวงยังขู่อีก
วันนี้ (12 พ.ค.) หนุ่มสาววัยทำงานจากหลายอำเภอใน จ.เชียงรายรวมตัวกันเข้าร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่แรงงาน จ.เชียงราย ว่าถูกหลอกลวงจะพาไปทำงานในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศอิสราเอล-โปรตุเกส สูญเงินไปรายละตั้งแต่ 5,000-83,000 บาท
น.ส.อังศุวีร์ มณีณัฐกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และนายชินกร สถิติเลิศพิภัทร์ นักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางาน จ.เชียงราย ได้เข้ารับเรื่อง เบื้องต้นผู้เสียหายส่วนใหญ่ให้การว่าได้รับการติดต่อจากนายกร ชาวอาข่า อาศัยอยู่ ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย อายุ 24 ปี บอกพาไปทำงานต่างประเทศทั้งประเทศอิสราเอล และโปรตุเกสได้
ผู้เสียหายแต่ละคนให้การว่าช่วงต้นปี 2569 เป็นต้นมาได้รับการติดต่อจากหลากหลายช่องทาง เช่น งานเลี้ยง เฟซบุ๊กจัดหางาน ญาติหรือคนรู้จัก ฯลฯ ว่านายกรสามารถพาไปทำงานต่างประเทศได้ จึงติดต่อกับนายกรซึ่งรับจะประสานกับบริษัทจัดหางานให้ พร้อมแจ้งผ่านทางไลน์แนะนำวิธีการส่งเอกสารยื่นขอวีซ่า-ทำสัญญาจ้างงานในต่างประเทศเป็นเวลา 5 ปี 3 เดือน
โดยให้ส่งหนังสือเดินทางระหว่างประเทศหรือพาสปอร์ตไปให้เพื่อทำวีซ่าด้วยค่าใช้จ่าย 9,800 บาท ค่าตรวจโรคประมาณ 4,550-4,650 บาท เงินมัดจำ 5,000 บาท ค่าใบสมัคร 25,000 บาท ฯลฯ ซึ่งแต่ละคนไม่เท่ากัน
แต่เมื่อถึงเวลานัดเดินทางไปทำงานกลับเงียบ และทุกคนก็ไม่ได้เดินทางไปทำงานจริงแต่อย่างใด เมื่อสอบถามไปนายกรก็พยายามบ่ายเบี่ยง นานวันเข้าก็ไลน์มาขู่เจ้าทุกข์ว่าจะไม่คืนเงินให้หากอยากได้เงินคืนให้ไปใช้สิทธิตามกฎหมายเอาเอง
ต่อมา น.ส.อังศุวีร์ และนายชินกร ได้ตรวจสอบเอกสารที่มีผู้นำไปร้องทุกข์พบว่าบริษัทที่นายกรอ้างว่าสามารถประสานให้เจ้าทุกข์ทั้งหมดไปทำงานที่ต่างประเทศไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงแรงงาน แต่เป็นบริษัทนำเที่ยวหรืออื่นๆ จึงได้ให้ผู้เสียหายนำเอกสารหลักฐานส่งให้กับเจ้าหน้าที่ภายใน 1-2 วัน พร้อมสอบปากคำอย่างละเอียดเพื่อจะรับเป็นตัวแทนพาไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายกรตามสถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก อ.แม่ฟ้าหลวง และ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และเป็นหนุ่มสาวกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ระบุว่าบริษัทที่มีรายชื่อจัดหางานให้คนไปทำงานในต่างประเทศทั่วประเทศไทยมีอยู่ 114 บริษัท ซึ่งพื้นที่ จ.เชียงราย มีจำนวน 7 บริษัท สามารถตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์กรมการจัดหางานหรือสอบถามที่สำนักงานจัดหางาน จ.เชียงราย ทั้งทางออนไลน์ โทรศัพท์ หรือเดินทางไปด้วยตัวเอง โดยเจ้าหน้าที่ยินดีจะให้บริการอย่างเต็มที่ ที่สำคัญอย่าหลงเชื่อหรือไปทำงานกับเอกชนที่ไม่มีชื่อในบัญชี เพราะมีความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวงได้
สำหรับกรณีนี้ถือเป็นการกระทำผิดตามมาตรา 30 ประกอบ 82 ตาม พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นความผิดฐานหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 60,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ,มาตรา 62 ประกอบ 88 เกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ,มาตรา 91 หลอกลวงคนไปทำงานต่างประเทศต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 60,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ