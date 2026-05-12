IRPC เดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน รับน้ำมันดิบจากเรือ VLCC “Serifos” เข้าสู่กระบวนการผลิตตามแผน

นายเลอศักดิ์ ทองร่วง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการ พร้อมด้วย น.ส.วนิดา อุทัยสมนภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พาณิชยกิจและการตลาด พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับน้ำมันดิบจากเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่พิเศษ (VLCC) “Serifos” ณ ท่าเรือ Liquid Cargo Terminal (LCT) เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จ.ระยอง
และให้การต้อนรับกัปตันและลูกเรือที่ปฏิบัติภารกิจขนส่งน้ำมันดิบจากซาอุดีอาระเบียเข้าสู่กระบวนการผลิต หลังสามารถเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา
ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนศักยภาพของ IRPC ในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสถานการณ์พลังงานโลกที่มีความท้าทาย โดยบริษัทฯ ยังคงดำเนินงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล พร้อมบริหารความเสี่ยงเชิงรุก เพื่อรักษาความต่อเนื่องในการผลิตและส่งมอบพลังงานอย่างมั่นคง
โดย IRPC มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ควบคู่กับการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อทุกภาคส่วน