อพท.เลยชู Soft Powerอาหารพื้นถิ่นมรดกที่กินได้ขายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

เลย- อพท.เลย ชู Soft Power อาหารพื้นถิ่น มรดกที่กินได้ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน หวังยกระดับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาทางด้านอาหารสู่มาตรฐานสากล นำร่องชุมชนอาฮี ริมน้ำเหืองชายแดนลาว ทั้งได้เรียนรู้อาหารท้องถิ่น อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน สู่ความยั่งยืนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ชุมชนบ้านอาฮี ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย นายประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม และอาสาสมัครจากประเทศญี่ปุ่นลงพื้นที่ท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกับชุมชนอาฮี ประชุมหารือวางแผนการจัดการนำท่องเที่ยวโดยชุมชน
นายประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท)เลย กล่าวว่า ในการดำเนินงานครั้งนี้ อพท. ได้ประชุมร่วมกับกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนอาฮี เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนอาฮีอย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการยกระดับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาทางด้านอาหารสู่มาตรฐานสากล ซึ่งชุมชนอาฮีได้แสดงศักยภาพที่โดดเด่นในการเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการเปลี่ยนอาหารพื้นถิ่นให้กลายเป็น “มรดกทางวัฒนธรรมที่กินได้” ผ่านการใช้รสชาติและวัตถุดิบอัตลักษณ์เป็นเครื่องมือถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญาและรากเหง้าทางวัฒนธรรม โดยแผนการตลาดในอนาคตจะมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมลงมือทำจริงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยมีตัวอย่าง เช่นกรณีเมนู ข้าวผัดน้ำพริกกุ้งแม่น้ำเหือง เรียนรู้วิถีลักษณะกุ้งแม่น้ำเหืองที่กล้ามใหญ่ข้างเดียว หนึ่งเดี่ยวในประเทศไทย ซึ่งแม่น้ำเหืองเป็นแม่น้ำที่ไหลตลอดปี แขนข้างหนึ่งของกุ้งจะใช้ยึดก้อนหิน อีกข้างใช้กินอาหารตลอดจนการศึกษาและการทำอาหารจากเอาะไค งาเจียงเคียงไค (ของหวาน) ซึ่งไคที่เป็นสาหร่ายน้ำจืดที่คุณค่าทางโภชนาการ ให้กับกิจกรรมการท่องเที่ยว
ซึ่งความเชื่อมโยงนี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ นอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่อำเภอท่าลี่แล้ว ยังเป็นการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เติบโตไปพร้อมกับการท่องเที่ยวสมัยใหม่ได้อย่างยั่งยืน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ท่องเที่ยวโดยชุมชนอาฮี นางเสลี่ยง สิทธิเทียมทอง ประธานกลุ่ม โทรศัพท์ 0811847246