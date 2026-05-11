แม่ค้าข้าวสาร วุ่นจัดของหน้าร้าน ถูกโจรย่องฉกกระเป๋า กวาดเงินสด/พระเลี่ยมทองหนีลอยนวล

อุดรธานี-แม่ค้าร้านข้าวสาร ตลาดดังเมืองอุดรฯลมจับ! กำลังจัดของขายหน้าร้าน หันกลับมาอีกที กระเป๋าสตางค์ที่วางไว้ หายลอยนวล เผยเงินสดหายเกือบ 20,000 บาท พร้อมพระเลี่ยมทอง ตรวจวงจรปิดพบชายขับมอเตอร์ไซค์ เดินเข้ามาฉกแล้วรีบหนีไป วอนตำรวจตามลากตัวมาลงโทษ
วันนี้ (11 พ.ค.) ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 จังหวัดอุดรธานี รับแจ้งเหตุคนร้ายก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์ ภายในตลาด ส.นงนุช บ้านหนองตูม ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองอุดรธานี รีบออกไปตรวจสอบทันที
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบร้านจำหน่ายไข่ไก่ ไข่เป็ด และข้าวสาร ภายในตลาดส.นงนุช พบนางสมควร ชาญเชี่ยว อายุ 62 ปี เจ้าของร้าน อยู่ในอาการตกใจ สีหน้าเคร่งเครียดแทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ หลังถูกคนร้ายอาศัยจังหวะเผลอขโมยกระเป๋าสตางค์หลบหนีไป
นางสมควร ชาญเชี่ยว ผู้เสียหาย เล่าทั้งน้ำตาเสียงสั่นเครือว่า ช่วงเกิดเหตุกำลังยุ่งอยู่กับการจัดร้านและยกกระสอบข้าวขึ้นมาวางขายตามปกติ โดยนำกระเป๋าสตางค์วางไว้บริเวณจุดขายของเหมือนทุกวัน ก่อนจะก้มๆเงยๆ จัดสินค้าไม่นาน พอหันกลับมาอีกทีถึงกับใจ เพราะกระเป๋าสตางค์หายไปแล้ว เหลือเพียงผ้ากันเปื้อนวางทิ้งไว้
ภายในกระเป๋ามีเงินสดเกือบ 20,000 บาท พระหลวงปู่ทวดเลี่ยมทอง บัตรประชาชน และเอกสารสำคัญหลายรายการ ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเป็นทั้งเงินทุนค้าขาย เงินเก็บสะสม รวมถึงเงิน 1,000 บาทที่ลูกเพิ่งส่งมาให้ โดยเจ้าตัวยอมรับว่าตอนนี้แทบไม่เหลือเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียว
ผู้เสียหาย เล่าอีกว่าขณะเกิดเหตุไม่ทันเห็นหน้าคนร้าย เพราะเป็นช่วงที่ก้มจัดของพอดี แต่เมื่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในตลาด พบชายต้องสงสัยขี่รถจักรยานยนต์ลักษณะคล้ายรถสกู๊ปปี้ หรือฟีโน่ เข้ามาจอดก่อนเดินตรงมาหยิบกระเป๋า แล้วรีบขี่รถหลบหนีออกไปอย่างรวดเร็ว
เชื่อว่า คนร้ายน่าจะเคยมาดูลาดเลาหลายครั้ง เพราะรู้จังหวะตอนที่ตนเผลอก้มจัดสินค้า ก่อนลงมือก่อเหตุอย่างใจเย็น ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามจับกุมตัวให้ได้ เพราะเงินทั้งหมดเป็นเงินหมุนเวียนสำหรับค้าขายและเป็นน้ำพักน้ำแรงของคนหาเช้ากินค่ำ
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบเส้นทางหลบหนีจากกล้องวงจรปิด เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป