ทำงานแค่ 3 วันโจ๋คิดสั้นพาแฟนสาวขับกระบะส่งน้ำแข็งนายจ้างหนี อ้างหาเงินใช้หนี้นอกระบบ

จันทบุรี - ทำงานแค่ 3 วัน! โจ๋คิดสั้นพาแฟนสาวฉกกระบะส่งน้ำแข็งนายจ้างหนี หวังนำขายหาเงินใช้หนี้นอกระบบ สุดท้ายไม่รอดฝีมือตำรวจจันทบุรี ปิดเมืองล่า 2 ชม.สกัดจับได้คาด่านเขาแหลม อ.สอยดาว
วันนี้ ( 11 พ.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองจันทบุรี ได้สนธิกำลังร่วมตำรวจ สภ.สอยดาว ,ทหาร ฉก.นย.จันทบุรี และตำรวจตระเวนชายแดน กก.ตชด.11 สกัดจับวัยรุ่นชายหญิง 2 รายที่ร่วมกันก่อเหตุขโมยรถกระบะส่งน้ำแข็งของนายจ้างขับหลบหนีไปยังพื้นที่เขตรอยต่อ จ.สระแก้ว เพื่อหวังนำไปขายหาเงินใช้หนี้นอกระบบ
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสกัดจับผู้ต้องหาทั้ง 2 รายประกอบด้วย นายอังศุธร อายุ 17 ปี ชาว จ.นครราชสีมา และ น.ส.สรรัตน์ อายุ 16 ชาวชลบุรี พร้อมของกลางรถกระบะมิตซูบิชิ ไทรทัน สีขาว หมายเลขทะเบียน ยฉ-1160 ชลบุรี ได้ที่บริเวรจุดตรวจร่วมเขาแหลม ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
การจับกุมดังกล่าวเป็นผลจากเมื่อเวลา 09:30 น. ที่ผ่านมา นางสุนทรี ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองจันทบุรี ว่ารถยนต์กระบะมิตซูบิชิ ไทรทัน สีขาว ทะเบียน ยฉ-1160 ชลบุรี ซึ่งเนรถบรรทุกน้ำแข็งเพื่อส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าได้ สูญหายจากลานจอดรถตลาดจตุจักร ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี หลังจากที่ตนเองได้ขับไปจอดเพื่อลงไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามรถคันดังกล่าว พร้อมตั้งจุดตรวจจุดสกัดทั่วพื้นที่ภายใต้อำนวยการของ พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี, พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ สุนทรวิภาต รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี และ พ.ต.อ.เสกสรรค์ ศรีเพริศ ผกก.สภ.เมืองจันทบุรี
กระทั่งเวลาประมาณ 11.30 น. เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมเขาแหลม ได้พบรถยนต์คันดังกล่าวขับมายังจุดตรวจ จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบโดยพบ นายอังศุธร หรือ “อาร์ม” เป็นคนขับ และมี น.ส.สรรัตน์ นั่งมาด้วย ซึ่งทั้งคู่มีอาการพิรุธและพยายามจะหลบหนี แต่ถูกควบคุมตัวไว้ได้ทัน
จากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่า เพิ่งเข้ามาทำงานเป็นลูกจ้างส่งน้ำแข็งให้กับนายจ้างได้เพียง 3 วัน และก่อนก่อเหตุได้ขอติดรถมาส่งน้ำแข็งกับนายจ้าง กระทั่งสบโอกาสในช่วงที่นายจ้างลงไปซื้อของภายในร้านสะดวก และรถยังจอดติดเครื่องยนต์อยู่ จึงตัดสินใจขับรถหลบหนีทันทีและตั้งใจจะนำทั้งรถกระบะและน้ำแข็งในรถไปขายต่อที่ จ.สระแก้ว เพื่อนำเงินไปใช้หนี้นอกระบบ แต่สุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่ตั้งจุดสกัดจับกุมได้เสียก่อน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจร” ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองจันทบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป