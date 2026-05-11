หิ้ว“หมิงเฉิน ซัน” ฝากขังเรือนจำพิเศษพัทยาไร้เงาญาติเข้าเยี่ยม-ประกันตัว ขณะเจ้าตัวยังมีอาการเครียดจัด

ศูนย์ข่าวศรีราชา – ตม.ชลบุรี นำตัว “หมิงเฉิน ซัน” ฝากขังเรือนจำพิเศษพัทยา หลังถูกสอบปากคำเครียดหลายวัน ไร้เงาญาติเข้าเยี่ยม-ประกันตัว พบยังมีอาการเครียดจัดไม่กินอาหาร ขอเพียงน้ำและบุหรี่รวมถึงยาประจำตัว แต่ไม่บ่นอยากตายเหมือนก่อน
วันนี้ (11 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า คดีหนุ่มจีนพกอาวุธปืนขับรถเก๋งพลิกคว่ำในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาจอมเทียน ควบคุมตัวไปค้นบ้านพักในเขตพื้นที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กระทั่งพบคลังแสงขนาดย่อมที่มีทั้งอาวุธปืนสงคราม , วัตถุระเบิด C4 และระเบิดมือจำนวนมาก
โดยที่ ตำรวจจังหวัดชลบุรี ไม่ตัดประเด็นก่อการร้าย -วินาศกรรม และยันการที่ผู้ต้องหาอ้างป่วยจิตไม่ใช่เหตุละเว้นการดำเนินคดี ชี้ครอบครองอาวุธร้ายแรงและวัตถุระเบิดเป็นภัยต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน โดยเฉพาะ จ. ชลบุรี ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 12.28 น.ที่ผ่านมา ตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี ได้คุมตัว นายหมิงเฉิน ซัน ผู้ต้องหาชาวจีนออกจากห้อง ศปก.ตม.ชลบุรี เพื่อส่งมอบให้ตำรวจ สภ.นาจอมเทียน คุมตัวส่งกลับศาลจังหวัดพัทยา เพื่อให้มีคำสั่งส่งฝากขังเรือนจำพิเศษพัทยา หลังมีการฝากขังผลัดแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 9 พ.ค.ที่ผ่านมา แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ขออนุมัติศาลจังหวัดพัทยา เบิกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
โดยพบว่าตั้งแต่เดินทางมาจาก สภ.นาจอมเทียน เมื่อวลา 03.00 น.ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน นายหมิงเฉิน ซัน ยังไม่ยอมรับประทานอาหารถึงขั้นตำรวจต้องพยายามป้อนข้าวแต่ก็ไม่เป็นผล และขอเพียงดื่มน้ำและสูบบุหรี่ครั้งละ 2-3 ม้วน อีกทั้งยังมีสีหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลา จนเจ้าหน้าที่จิตวิทยาต้องคอยประกบ และพูดคุยกับผู้ต้องหารายนี้เพื่อให้มีอาการผ่อนคลาย รวมถึงจัดยาให้รับประทานตามกำหนด เนื่องจากผู้ต้องหามีอาการซึมเศร้า
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าระหว่างการควบคุมตัว นายหมิงเฉิน ซัน ออกจาก ห้อง ศปก.ตม.ชลบุรี ไปขึ้นรถควบคุมขังของ สภ.นาจอมเทียน ผู้ต้องหายังคงมีสีหน้าเรียบเฉยและไม่ได้ตอบคำถามใดๆ กับผู้สื่อข่าว แต่ก็ไม่พูดคำว่าอยากตายเหมือนวันก่อนๆ ที่ถูกจับ
และหลังจากนำตัวส่งเข้าเรือนจำพิเศษพัทยา ผู้ต้องหาได้ถามหายาของตนเองว่าอยู่ที่ใด ซึ่งระหว่างมีการนำตัวมาสอบปากคำปรากฏว่าไม่มีญาติหรือผู้ใดมาติดต่อขอเข้าเยี่ยม หรือขอยื่นประกันตัวกับผู้ต้องหาชาวจีนรายนี้แม้แต่คนเดียว
ทั้งนี้ นายหมิงเฉิน ซัน ถูกแจ้งข้อกล่าวหาหนัก ประกอบไปด้วย “ มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต , พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับ ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว โดยไม่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาต ไว้ในครอบครอง, มีวัตถุระเบิดไว้ในความครอบครอง, มีไว้ในครอบครองซึ่งยุทธภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม ” ซึ่งแต่ละข้อหามีอัตราสูงถึงจำคุก 10 ปี