ตร.ภาค5 แถลงผลจับกุมยาเสพติดรายสำคัญ2คดี ยึดของกลางยาบ้าล็อตใหญ่รวมกว่า7ล้านเม็ด

เชียงใหม่-ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงผลการกวาดล้างยาเสพติดครั้งใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำปาง รวบพนักงานจดมิเตอร์ไฟฟ้าแฝงตัวขนยา พร้อมสกัดจับรถตู้เครือข่ายม้งพบพระ ขนยาบ้าล็อตใหญ่ รวมกว่า 7 ล้านเม็ด
วันนี้(11พ.ค.69)พลตำรวจโท กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมด้วย นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ 2 คดีใหญ่ คดีแรกเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก สะกดรอยตาม นายสนั่น พนักงานจดมิเตอร์ไฟฟ้าของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง หลังสืบทราบว่าใช้หน้าที่บังหน้าลักลอบขนยาเสพติด โดยบุกรวบตัวได้ที่ลานจอดรถร้านอาหารชื่อดังในตัวเมืองเชียงใหม่ ก่อนขยายผลไปค้นบ้านพักในอำเภอแม่แตง และจุดนัดพบส่งมอบยาบนถนนคันคลองหมู่บ้านหมวกหมื้อ พบยาบ้าซุกซ่อนในถุงขยะสีดำรวม 1,122,004 เม็ด
อีกคดีเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรแม่พริก ใช้ระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัย 2 คัน ขับตามกันมาจากจังหวัดเชียงราย มุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ตอนใน เมื่อถึงจุดสกัดรถตู้คันขับนำได้ถอยชนรถเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหนี แต่ไม่รอดถูกจับกุมได้พร้อมรถนำทาง ตรวจสอบภายในรถพบยาบ้าบรรจุในกระสอบจำนวน 20 ถุง รวมกว่า 6,000,000 เม็ด โดยผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย เป็นชาวอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ยอมรับสารภาพว่ารับจ้างลำเลียงยาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้ารวมทั้ง 2 คดี จำนวน 7,122,004 เม็ด ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีและขยายผลถึงนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังต่อไป