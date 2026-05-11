แกะรอย “หมิงเฉิน ซัน”ซุกคลังแสงชลบุรี ชื่อโผล่ “เชียงดาว เชียงใหม่” คาดจ่อสวมสิทธิ์-เปลี่ยนสถานะ

เชียงใหม่ – กรมการปกครองแกะรอย “หมิงเฉิน ซัน” พบแต่งเมียไทย-เพิ่มชื่อ ทร.13 คลองสามวา ก่อนชื่อโผล่เชียงดาว เชียงใหม่ ทำบัตรใหม่ 2 รอบ คาดหวังสวมสิทธิ์ฯ-เปลี่ยนสถานะ ล่าสุดชุดปฏิบัติการสืบสวน DOPA N.I.C.E. ลงพื้นที่จ่อเรียกสอบ จนท.3 รายส่อเอี่ยวฟอกตัว
ความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่จับกุมนายหมิงเฉิน ซัน ชาวจีน พร้อมคลังแสงอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจากเหตุรถคว่ำที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยพบร่องรอยการทุจริตทางทะเบียนที่ส่อแววเชื่อมโยงกับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาตินั้น
ล่าสุดชุดปฏิบัติการสืบสวน DOPA N.I.C.E. ลงพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบเส้นทางทะเบียนราษฎรของ นายหมิงเฉิน ซัน เบื้องต้นจากการสืบค้นฐานข้อมูลพบว่า นายหมิงเฉิน ซัน เริ่มต้นสร้างตัวตนในไทยด้วยการจดทะเบียนสมรสกับหญิงชาวไทย ณ สำนักทะเบียนในกรุงเทพฯ เมื่อปี 2565 ทั้งที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้และไม่เคยอยู่กินกันมาก่อน
จากนั้นได้ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านคนต่างด้าว (ทร.13) ในเขตคลองสามวา ก่อนจะเริ่มพฤติการณ์ "ย้ายที่อยู่วนเวียน" โดยย้ายไปเข้าทะเบียนบ้านที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำบัตรใหม่ถึง 2 ครั้งภายในระยะเวลาสั้นๆ และพบว่ามีการจ่ายเงินค่าตอบแทน ให้กับผู้ดำเนินการในการย้ายเข้าบ้านที่ตนไม่ได้อาศัยอยู่จริง จำนวน 2,000 บาท
และพบว่าปลัดอำเภอที่ทำรายการบัตรให้กับนายหมิงเฉิน ซัน คือคนเดียวกับที่มีประวัติพัวพันคดีทุจริตสวมบัตรประชาชนให้แก๊งคจีนเทาในคดีอุ้มตัดนิ้วเรียกค่าไถ่ที่โด่งดังเมื่อปลายปี 2565 ชุดสืบสวนจึงตั้งข้อสังเกตว่า การย้ายเข้าพื้นที่เชียงดาวอาจเป็นการเตรียมการเพื่อ "สวมสิทธิ์ชนกลุ่มน้อย" เพื่อหวังเปลี่ยนสถานะเป็นบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับที่เจ้าหน้าที่เคยสืบสวนจับกุมภายใต้ปฏิบัติการ "สลายหมอกเชียงดาว"ไปก่อนหน้านี้
เจ้าหน้าที่ DOPA N.I.C.E. ระบุว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดร้ายแรง ทั้งการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยขณะนี้ได้สั่งการให้อำเภอเชียงดาวดำเนินการเพิกถอนรายการทะเบียนที่ทุจริตทั้งหมดทันที พร้อมเตรียมเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีก 3 รายมาสอบสวนขยายผล เพื่อดำเนินคดีกับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในขบวนการฟอกตัวอาชญากรข้ามชาติกลุ่มนี้.